EXCLUSIVO
“Bahia é um dos estados prioritários para conectividade”, garante ministro das Comunicações
Frederico Siqueira Filho dá entrevista exclusiva para o portal A Tarde
A Bahia recebeu, nesta quinta-feira, 18, um pacote de entregas voltadas para a ampliação da conectividade e acesso à informação. A agenda, liderada pelo Ministério das Comunicações, aconteceu no município de Juazeiro.
Presente na agenda, o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, reforçou o papel da Bahia como polo estratégico para a expansão das novas ferramentas de comunicação.
Titular do Ministério das Comunicações desde abril de 2025, Siqueira Filho detalhou, em entrevista exclusiva ao portal A Tarde, os investimentos voltados para a Bahia, assim como um balanço do seu trabalho à frente da pasta.
Qual é a importância dessa agenda na Bahia?
A Bahia é um dos estados prioritários para as políticas públicas de conectividade do governo do Brasil. Estamos falando de um estado com dimensões continentais, grande diversidade geográfica e uma população que precisa estar cada vez mais integrada às oportunidades da economia digital.
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Nossa agenda mostra exatamente isso: estamos levando internet para comunidades rurais, conectando escolas, promovendo inclusão digital e capacitando pessoas para o mercado de trabalho. São investimentos que impactam diretamente a vida da população, porque hoje a conectividade é tão essencial quanto outras infraestruturas básicas.
Somando as ações em andamento, o Ministério das Comunicações já destinou mais de R$ 262 milhões para a Bahia. É um conjunto de iniciativas que aproxima cidadãos dos serviços públicos, fortalece a educação, impulsiona a economia local e cria oportunidades para milhares de famílias baianas.
O que já foi feito na Bahia?
Estamos promovendo uma verdadeira transformação nas áreas rurais do estado. Muitas localidades viviam praticamente isoladas do mundo digital, sem acesso adequado à internet ou mesmo à comunicação por celular.
Hoje, a Bahia já conta com 44 torres de telefonia móvel instaladas em localidades rurais de 29 municípios. Isso representa mais acesso à informação, mais segurança, mais oportunidades de negócios e melhores condições para quem vive e trabalha no campo.
Quando uma comunidade passa a ter cobertura móvel, ela ganha a possibilidade de acessar serviços bancários, plataformas de ensino, telemedicina, comércio eletrônico e ferramentas que ajudam a aumentar a produtividade agrícola. É uma mudança estrutural na vida dessas pessoas.
Quais são os próximos passos?
O trabalho não para. Temos mais 37 torres previstas para serem implantadas até 2026 em localidades rurais da Bahia. Com isso, chegaremos a 81 torres instaladas no estado, beneficiando 37 municípios.
Esse avanço é resultado das políticas implementadas pelo Ministério das Comunicações em parceria com a Anatel e o setor de telecomunicações. Nosso objetivo é garantir que a conectividade chegue justamente aos locais onde o mercado, sozinho, muitas vezes não consegue chegar.
Estamos falando de comunidades rurais, povoados, assentamentos e localidades afastadas dos grandes centros. Levar conectividade para esses lugares significa reduzir desigualdades e promover desenvolvimento regional.
Qual o impacto dessa infraestrutura para a população?
O impacto é imediato e muito concreto. A conectividade melhora a qualidade de vida das pessoas e cria oportunidades que antes simplesmente não existiam.
O agricultor pode acompanhar a previsão do tempo e os preços dos produtos em tempo real. O pequeno empreendedor pode divulgar seu negócio pela internet. Os estudantes conseguem acessar conteúdos educacionais. As famílias passam a ter mais facilidade para utilizar serviços públicos digitais e manter contato com parentes que vivem em outras cidades.
Além disso, a presença da internet ajuda a atrair investimentos, fortalece o comércio local e estimula a geração de emprego e renda. Quando falamos em conectividade, estamos falando de desenvolvimento econômico e inclusão social.
Por que Juazeiro tem recebido essa atenção especial do Ministério?
Juazeiro é um exemplo da importância que damos ao interior do Brasil. O município concentra um dos maiores conjuntos de investimentos em conectividade rural da Bahia.
Ao todo, 24 localidades da região serão beneficiadas por novas estruturas de telefonia móvel. É um investimento superior a R$ 39 milhões que permitirá levar sinal de qualidade para comunidades que historicamente enfrentaram dificuldades de acesso à comunicação.
O Vale do São Francisco é uma região extremamente dinâmica, com forte produção agrícola e grande potencial econômico. Garantir conectividade para essas comunidades significa fortalecer toda a cadeia produtiva e criar novas oportunidades para a população local.
Além da telefonia móvel, quais são os avanços na área da educação?
A educação conectada é uma das principais prioridades do Governo Federal. Não existe transformação digital sem escolas preparadas para esse novo cenário.
Na Bahia, já são 9.424 escolas conectadas, o equivalente a mais de 70% das unidades contempladas pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Estamos falando de investimentos superiores a R$ 271 milhões para garantir acesso à internet de qualidade dentro das salas de aula.
Essa infraestrutura permite que professores utilizem novas metodologias de ensino e que os estudantes tenham acesso a conteúdos digitais, plataformas educacionais e ferramentas de aprendizagem que ampliam suas possibilidades de desenvolvimento.
A inclusão digital também faz parte dessa agenda. O que está sendo entregue?
A inclusão digital é um dos pilares da atuação do Ministério das Comunicações. Não basta levar infraestrutura; é preciso garantir que as pessoas tenham acesso aos equipamentos e ao conhecimento necessário para aproveitar as oportunidades do mundo digital.
Na Bahia, o programa Computadores para Inclusão já possibilitou a doação de 3.848 computadores, a criação de 482 Pontos de Inclusão Digital e a formação de centenas de alunos em cursos de capacitação tecnológica.
Durante esta agenda, também estamos fortalecendo a parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco por meio da assinatura de novos instrumentos de cooperação e investimentos voltados à capacitação tecnológica e à ampliação das ações de inclusão digital na região.
Qual é o papel dos Centros de Recondicionamento de Computadores nesse processo?
Os Centros de Recondicionamento de Computadores são exemplos de políticas públicas que unem inclusão social, educação e sustentabilidade.
Eles recuperam equipamentos que seriam descartados e os transformam em ferramentas de aprendizagem e cidadania. Ao mesmo tempo, oferecem formação profissional para jovens e adultos em áreas ligadas à tecnologia da informação.
É uma iniciativa que gera impacto ambiental positivo, promove qualificação profissional e amplia o acesso à tecnologia para quem mais precisa.
Qual mensagem o senhor deixa para os baianos?
A mensagem é de confiança e de compromisso. O Governo Federal está trabalhando para garantir que a transformação digital chegue a todos os cantos da Bahia.
Estamos levando internet para áreas rurais, conectando escolas, formando pessoas para o mercado de trabalho e criando oportunidades de desenvolvimento para milhares de famílias.
A conectividade deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade. E nosso papel é assegurar que nenhum brasileiro fique para trás. Cada torre instalada, cada escola conectada e cada computador entregue representam mais cidadania, mais inclusão e mais perspectivas de futuro para a população baiana.