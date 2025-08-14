Menu
POLÍTICA

Bahia se destaca na Conferência Nacional de Economia Solidária

Estado apresenta expansão de centros e políticas públicas que beneficiam mais de 40 mil pessoas

Por Redação

14/08/2025 - 11:52 h
4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária
Teve início, em Brasília, a 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária, reunindo mais de mil representantes de todo o país para discutir o tema “Economia Popular e Solidária como política pública: construindo territórios democráticos por meio do trabalho associativo e da cooperação”.

A Bahia marcou presença com uma das maiores delegações do evento, reflexo da consolidação de uma das principais políticas públicas estaduais voltadas ao setor.

De acordo com Augusto Vasconcelos, Secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, somente neste ano 6 novos Centros Públicos de Economia Solidária serão inaugurados, totalizando 23 equipamentos do tipo, prestando assistência técnica e apoio à comercialização da produção, com atuação em todas as regiões baianas.

”O nosso objetivo é prestar assistência técnica e fomentar uma política pública inovadora, que seja estratégia de enfrentamento à pobreza, de geração de renda e de compartilhamento da riqueza”, destacou Augusto.

Augusto Vasconceos, secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Augusto Vasconceos, secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte | Foto: Divulgação

Ele ressaltou ainda que a política estadual se baseia em princípios como sustentabilidade, valorização das mulheres, comércio justo, inclusão social e eficiência.

O impacto é expressivo: são centenas de empreendimentos apoiados, beneficiando diretamente mais de 40 mil pessoas. A atuação abrange desde o fortalecimento de catadores e catadoras de materiais recicláveis até o incentivo a cadeias produtivas estratégicas, a exemplo da agroindústria do chocolate, com destaque para experiências de sucesso como a Chocosol.

O presidente Lula também fez referência, durante a abertura da conferência, às ações desenvolvidas pela Bahia e por outros estados, reconhecendo a importância da economia solidária como instrumento de inclusão e desenvolvimento.

A programação da conferência segue com debates, oficinas e painéis que buscam alinhar políticas públicas em nível nacional e ampliar o alcance das iniciativas voltadas ao trabalho associativo e cooperativo em todo o país.

x