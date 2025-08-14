Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaristas destruíram obras de R$ 20 milhões no 8 de janeiro, aponta estudo

Prejuízo de R$ 12 milhões inclui 186 obras de arte danificadas por ataque golpista em Brasília, segundo PF e UFMG

Eduardo Dias

Por Eduardo Dias

14/08/2025 - 11:42 h
Manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes — Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023
Manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes — Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023

Pesquisadores do Centro de Conservação e Restauração da UFMG (Cecor) e peritos da Polícia Federal constataram que 186 obras de arte danificadas durante os ataques golpistas, feitos por manifestantes bolsonaristas em Brasília, no 8 de janeiro de 2023. No total, o valor das peças destruídas chega a R$ 20 milhões e o prejuízo gerado foi de R$ 12 milhões em danos.

De acordo com o g1, as análises realizads gerou a confirmação e a autenticidade das 186 obras vandalizadas pelos bolsonaristas. Todas eram originais.

Leia Também:

Saiba o que fez a Bahia pedir empréstimo em iene, a moeda japonesa
Em meio a tarifaço, França reforça laços com Brasil em trend nas redes
Senadores baianos apoiam abertura da CPI contra adultização infantil
Jerônimo propõe alterações nas estruturas das Polícias Civil e Militar

O pesquisadores calcularam o valor de cada peça, o valor de mercado e mais 12 critérios, a exemplo do valor estético, histórico, patrimonial e cultural.

Valor de mercado e danos

Entre as obras analisadas pelos peritos e pesquisadores estão um relógio suíço do século XVII e o quadro "As Mulatas", de Di Cavalcanti. O valor de mercado das duas peças são de R$ 215.855,20 e R$ 7.235.925,10, respectivamente. Já o dano causado às duas obras chegam a R$ 194.269,68 (relógio) e R$ 4.341.561,06 (quadro).

O valor do prejuízo de R$ 12 milhões causado pela invasão dos bolsonaristas agora pode ser usado como prova material em processos judiciais, com a conclusão da perícia.

8 de janeiro de 2023

Em 8 de janeiro de 2023, milhares de manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes — Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto — em Brasília. O ato foi uma contestação violenta ao resultado das eleições presidenciais de 2022, nas quais Luiz Inácio Lula da Silva derrotou Jair Bolsonaro e se tornou presidente do Brasil.

Os prédios históricos sofreram danos significativos, incluindo destruição de móveis, vidraças e obras de arte de alto valor cultural. A ação foi classificada como tentativa de golpe e resultou em centenas de prisões, investigações da Polícia Federal e processos no STF contra os envolvidos.

x