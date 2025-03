Adolfo abdica de recurso e declara apoio a Ivana no comando da Alba

Adolfo assegurou que não está sofrendo com a perda do poder - Foto: Divulgação | Alba

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) afirmou, na tarde desta terça-feira, 11, que renuncia a todos os prazos para recurso na Justiça, na ação que o tirou da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Segundo o parlamentar, o objetivo é dar tranquilidade à nova presidente da Casa, a deputada Ivana Bastos (PSD).

“Dizem os operadores do direito que o processo ainda não chegou no final. Então, para que não paire dúvidas e para que minha amiga Ivana tenha a tranquilidade para administrar esta Casa — tenho certeza de que muito melhor do que eu administrei —, eu renuncio de todos os prazos que, porventura, meus advogados pudessem entrar, para de uma vez por todas isso ser sanado”, garantiu, para aplausos dos demais deputados no plenário.

Adolfo também assegurou que não está sofrendo com a perda do poder, minimizando os efeitos da decisão judicial que anulou sua segunda reeleição como presidente da Alba.

“Não tem sofrimento nenhum. Eu costumo brincar: a única coisa que houve só foi antecipar de 23 meses para um mês. Eu não sairia daqui a 23 meses? Saí 23 meses antes”, afirmou Adolfo.

“Meu obrigado a todos os meus amigos, colegas do coração, a todos desta Casa. Agradeço a Deus por conviver com todos vocês. Adolfo está sofrendo? Absolutamente nada. Quem tem uma família, como eu tenho, pode estar sofrendo? Quem tem uma condição, como eu tenho, no mundo de hoje, pode sofrer? Aí Deus teria que me castigar”, continuou o parlamentar.

O ex-presidente da Alba, porém, deixou claro que pode tentar retornar à presidência da Casa em 2027, caso retorne para mais um mandato. Adolfo ainda descartou a possibilidade de se lançar candidato a deputado federal ou senador, lembrando que tem medo de viajar de avião para Brasília.

“Com toda a tranquilidade, se os eleitores da Bahia me reconduzirem daqui a dois anos, se Deus me der saúde, eu tentarei novamente”, disse.

Foi o primeiro discurso de Adolfo na tribuna após quatro anos ocupando a cadeira de presidente da Assembleia. O deputado chegou a brincar, afirmando que teria que se reacostumar a falar daquele púlpito.