Após eleições, governador diz que sentará com prefeitos eleitos

Passado as eleições municipais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) convocou alguns partidos políticos aliados para fazer uma avaliação sobre a corrida.

Até o momento, sentaram-se à mesa com o gestor estadual, os seguintes partidos: Avante, MDB e o PT. Ao Portal A TARDE, Jerônimo afirmou que, inicialmente, tenta entender o que culminou as derrotas eleitorais nas grandes cidades, mas ressalta que “saíram vitoriosos” pela quantidade de prefeituras eleitas.

“Eu já sentei nessas duas semanas com os presidentes de partido [de forma] individual.Primeiro, para agradecer a parceria das eleições de 2024 e depois escutar qual a avaliação que cada um faz sobre a quantidade de prefeitos eleitos, de vices e vereadores eleitos”, iniciou o petista nesta terça-feira, 17, durante agenda no Museu de Arte Contemporânea, no bairro da Graça.

“Vamos tentar debruçar sobre o que aconteceu de positivo. Nós saímos vitoriosos, assim avaliamos. Mas, eu quero avaliar isso com o meu conselho político, onde é que nós vacilamos”, acrescentou.

A partir de agora, segundo o governador, o seu gabinete estará aberto para receber os prefeitos eleitos junto com os presidentes de partido, a fim de estreitar o diálogo entre as gestões. A previsão é que o encontro aconteça após o resultado do segundo turno eleitoral no município de Camaçari, que acontece no dia 27 deste mês.

“Eu também vou sentar com os presidentes de partido trazendo os prefeitos eleitos e vou dizer logo a vocês que eu vou acolher a todos. Mas, vou aguardar também o segundo turno de Camaçari, e na sequência, realizar esses eventos”, disse.

Com o fim das eleições, é natural que os políticos comecem a pensar e desenhar o próximo pleito, quando o petista deve se candidatar à reeleição. Na entrevista, contudo, ele negou que esteja “pensando em 2026” e diz que mira as transformações do seu governo.

“Eu não estou ainda com a mente em 2026. Eu ainda estou fechando um ciclo de avaliações do que aconteceu de positivo e planejando naturalmente o que nós faremos nesses próximos dois anos de governo”, afirmou.