Átila do Congo protocola defesa no Conselho de Ética da Câmara

Acionado por quebra de decoro parlamentar, o vereador Átila do Congo (Patriota) protocolou, na tarde desta terça-feira, 22, a representação da sua defesa contra o pedido de cassação solicitado pelo vereador Téo Senna (PSDB) no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Salvador (CMS). A informação foi confirmada ao portal A TARDE pelo presidente do colegiado, Alexandre Aleluia (PL).

Aleluia afirmou que ainda não se debruçou na leitura do requerimento e garantiu que deve se reunir com os demais membros do Conselho para debater o documento, antes de emitir qualquer parecer.

"Não tive tempo de ler. Mas, estou examinando. [Devo] convocar uma reunião para escutar as opiniões dos integrantes [do Conselho] e depois apresento o parecer".

O presidente do colegiado ainda estimou que a votação do parecer e a decisão sobre a manutenção do vereador na Casa Legislativa pode ser definida na semana que vem. Aleluia, contudo, ainda não determinou uma data.

"Vou tentar marcar para semana que vem. Mas, preciso alinhar com as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do qual sou membro, e se houver votação do projeto do Executivo". No colegiado, tramita o projeto de lei de incentivo ao esporte, que cria benefícios como Bolsa Atleta e o Programa Viva Esporte.

O prazo para o vereador apresentar a defesa no Conselho Ética era até sexta-feira, 25. A representação por quebra de decoro parlamentar é considerada rara na CMS.

Na última quarta, 16, ele foi acionado pelo colegiado, após um fervoroso bate-boca, com ofensas e xingamentos ao tucano, durante reunião conjunta das comissões.

Opinião do presidente

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, por sua vez, evitou comentar sobre o assunto e afirmou que respeitar o Conselho de Ética da Casa, o qual fica encarregado da decisão sobre o vereador Átila do Congo (Patriota).

"Qualquer discussão nesse sentido cria um clima ruim. Respeito aqui todo o colegiado e quem falará sobre isso é o Conselho de Ética. Ainda não conversei com nenhum dos membros, mas espero que tomem a decisão que for melhor para todos".



Novos membros

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da CMS teve composição alterada também nesta terça-feira, 22. Na oportunidade, o vereador Maurício Trindade (PP) assumiu a cadeira de membro do colegiado, após a saída do vereador licenciado Henrique Carballal (PDT), atual presidente da Companhia Baiana de Pesquisa e Mineral (CBPM). O suplente de Trindade será Randerson Leal (PDT). A nova composição foi anunciada durante a 53ª sessão ordinária.