Augusto Vasconcelos descarta candidatura a deputado federal em 2026

Próximo secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augsto Vasconcelos - Foto: Lula Bonfim | Ag, A TARDE

O vereador de Salvador, Augusto Vasconcelos (PCdoB), que passará a ocupar o cargo de secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), descartou a possibilidade de concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

“Eu não sou exército de um homem só. Eu faço parte de um time. O PCdoB é o partido em que me filei quando eu tinha 16 anos e eu sempre fui um cara de coletivo. Nós tivemos essa conversa também no âmbito do PCdoB, então, não sou candidato em 2026”, disse o comunista ao A TARDE nesta sexta-feira, 13.

Leia também

>> Augusto Vasconcelos: “Somos uma oposição a favor de Salvador”

>> Governador revela quais são as mudanças no secretariado; veja

>>Governo Jerônimo oficializa mudanças no secretariado

As declarações de Vasconcelos surgem em meio à recusa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em aceitar que novos quadros do primeiro escalão saiam como candidatos a algum posto no próximo pleito.

Em coletiva de imprensa, o petista disse: “Eu falei que [sobre] os novos nomes, [eu] não aceitarei quem for candidato. Os que já estão [no governo] terão um prazo para se descompatibilizar. 2025 já está na porta. Na hora correta, direi qual o limite de cada um ficar no governo, mas as novas identificações, eu vou pedir aos partidos para não indicar"

Presente no 1º Encontro Regional – Gestores Municipais Eleitos e Reeleitos da Bahia, promovido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI-PR), que acontece no Centro de Convenções, na capital baiana, Augusto afirmou que, a partir de 2025, se dedicará ao seu novo cargo.

“A gente vai fazer um bom trabalho na Setre, assumindo esse convite do governador e também a confiança do meu partido ao alçar essa posição que é bastante desafiadora. Vou me dedicar ao máximo para isso”, declarou.

Apesar de recuar da candidatura, assim como aconteceu em 2022, Vasconcelos afirmou que mesmo assumindo a nova função, ele não deixará a militância de lado.

“Ajudar também na política pública. Na implementação da melhoria da vida do nosso povo, no que tange a Setre. Mas, é óbvio que como um ativista político, um militante da luta social, também estarei imbuído da batalha pela reeleição do nosso governador e a garantia de que tenhamos uma bancada parlamentar ligada à luta da classe trabalhadora”, concluiu.