Augusto Vasconcelos: “Somos uma oposição a favor de Salvador”

Augusto Vasconcelos é vereador de Salvador e foi reeleito para o segundo mandato - Foto: Eduardo Dias | Ag, A TARDE

Defensor incansável dos movimentos sociais, dos trabalhadores e de políticas para o meio ambiente, Augusto Vasconcelos (PCdoB) chega ao seu segundo mandato como vereador na Câmara Municipal de Salvador (CMS) após conquistar 11.385 votos, se tornando o terceiro eleito mais bem votado da Federação Brasil da Esperança nas eleições de 2024.

Com atuação como líder da oposição na bagagem, o parlamentar enfrenta temas de interesse da cidade dentro da Câmara. Atualmente, é ouvidor-geral da Câmara, onde recebe as demandas prioritárias da população para serem levadas ao parlamento. Comunista e muito bem esclarecido, o parlamentar concedeu entrevista ao Portal A TARDE, onde falou sobre o mandato e pautas que defende na Câmara Municipal. Ele atribui sua renovação de mandato a "muito esforço e trabalho" ao longo dos quatro anos de mandato.

“Realmente, a nossa votação foi o resultado desse esforço que fizemos ao longo do mandato, um trabalho intenso, de domingo a domingo praticamente, o nosso mandato tem tido uma atuação. Apresentamos 170 projetos, mais de 2.000 atendimentos como ouvidor-geral da Câmara, tratando de temas que dizem respeito à toda a cidade, como a luta por um IPTU justo, as questões do transporte, da saúde, da educação, a pauta do meio ambiente, a defesa das categorias, a inclusão da pessoa com deficiência, enfim, um conjunto de temas foram abordados ao longo da nossa atuação. E eu acho que isso foi expressivo para que nós pudéssemos ter alcançado essa votação tão importante”, afirmou.

Augusto acredita que a nova configuração da bancada de oposição deve enfrentar uma nova legislatura mais complexa que a atual, apesar de já atuarem como minoria conviver com as dificuldades do mandato.

“Nós da oposição, evidentemente, teremos uma legislatura bem complexa, com um número pequeno de vereadores e vereadoras da bancada. No entanto, cada vereador eleito é ligado de uma maneira muito firme com movimentos sociais, de modo que nós vamos ecoar essas vozes dentro da Câmara Municipal. Nunca foi fácil para a gente atuar sendo minoria na Câmara, no entanto, também em nenhum momento a oposição deixou de pautar as grandes questões de Salvador. Eu acredito muito em uma oposição que apresenta a propostas para a cidade que debate com conteúdo e com qualidade os temas que dizem respeito à toda cidade”, disse o vereador.

Não somos uma oposição contra Salvador, muito pelo contrário, somos uma oposição a favor de Salvador. Lutamos contra aquilo que achamos que está errado, mas também não fazemos uma oposição sistemática, sem avaliar cada projeto, eu acredito que teremos sim uma atuação muito destacada, a partir dos interesses da maioria da população Augusto Vasconcelos - vereador de Salvador

Augusto foi reeleito com 11.385 votos nas eleições de 2024 | Foto: Eduardo Dias | Ag, A TARDE

Mandato plural

Augusto explicou como faz para equilibrar a diversidade de pautas que defende na Casa e mesmo assim conseguir destaque no mandato, fazendo com que ampliasse sua votação em comparação à sua primeira eleição.

“Isso exige muita dedicação porque são muitas pautas que nós acabamos tratando ao longo do nosso mandato, mas também o resultado dessa nossa trajetória. Eu não caí de paraquedas na política. Eu não tenho parente nenhum da política, no meio político, mas a minha história meio desde os meus 16 anos de idade, quando fui do movimento estudantil, ingressei na luta sindical tenho uma trajetória como professor, isso tudo ajuda porque abre caminhos e permite que a gente tenha uma ligação com vários movimentos que atuam na cidade", disse o vereador, destacando ainda o trabalho de sua equipe.



“Tudo só foi possível graças a essa ligação muito forte com as lutas populares e eu também trabalho em equipe. Eu não faço nada sozinho, a gente tem uma equipe que tem uma consistência, um trabalho muito qualificado, o que possibilita que a gente tenha realmente um dos mandatos mais atuantes de Salvador, o que aumenta só a nossa responsabilidade de poder tratar de tantos temas ao mesmo tempo e envolver tantos segmentos como nós conseguimos fazer nesse último mandato e com certeza que irão se ampliar principalmente após essa votação expressiva que tivemos", pontuou.

Frequência e atuação

Destaque como um dos vereadores mais presentes nas sessões ordinárias, Augusto ressaltou sua função de ouvidor-geral da Câmara e como membro da bancada de oposição.

Eu procuro sempre levar o nível do debate porque eu acredito que uma tarefa do vereador é apresentar propostas sugestões para melhorar a vida do povo. E em um momento de polarização da política, com tanto ódio e ressentimentos que existem, ele não contribui para a gente construir uma cidade melhor. É por isso que a gente sempre busca discutir os projetos e as pautas e evitar esse ataque pessoal ou prefeito, aos secretários, apesar de termos discordâncias, temos que respeitar o ambiente institucional e democrático. Acho que a política ela se faz também com com esse espaço para você ter formulações que sejam mais qualificadas para debater o futuro da cidade

Embora comunista de partido, Augusto se apresenta com perfil político moderado, nem tanto extremo à esquerda nem à direita, mas nem tanto ao centro. O vereador diz que evita "fulanizar" a política e prefere ter atuação firme em temas que sejam de interesse público, mas que acredita que haja uma espécie de polarização municipal dentro da Câmara.



"Esse enfrentamento polarizado existe, sim. Uma divergência política aberta dentro da Câmara Municipal, sobre a forma de conduzir a cidade. Esse grupo que dirige a Prefeitura de Salvador já há muitos anos optou por manter um sistema excludente que acaba afastando da maioria do povo a sua oportunidades para se desenvolver. Salvador veio perdendo protagonismo econômico, várias causas estão em torno dessa questão, a exemplo do IPTU extorsivo, problemas na taxa de lixo, ITIV em descompasso com decisões do STJ, a falta de uma visão de planejamento econômico, um foco muito forte na área do turismo e do entretenimento, que é uma coisa importante, mas insuficiente para que Salvador retorne a sua dianteira na economia nordestina", disse.

Nós consideramos que isso tudo tem reflexo das decisões que foram tomadas nos últimos anos, no transporte público em colapso, questões que envolvem falta de atendimento, inclusive no ensino básico na rede Municipal, problemas das unidades básicas de saúde e um conjunto de questões de infraestrutura dos bairros. Tudo isso é um modelo político que nós discordamos e por isso que estamos na oposição, o que não implica dizer que nós vamos fazer uma oposição pessoal, questionando a partir de lacrações na internet. Isso eu não acho que é salutar

"Eu acredito numa política que seja discutida de maneira qualificada, aprofundando os temas. Em todos os grandes temas de Salvador me posicionei, subindo a tribuna podem dizer: critiquei, opinei e sugerir. Então, nem por isso a gente deixou de fazer uma oposição, mas a gente precisa resgatar um diálogo democrático no campo do conteúdo que a gente possa discutir os temas de Salvador e não ficar em ataques pessoais", pontuou o vereador.

Projetos e futuro



Apesar de ser de oposição e enfrentar dificuldades na aprovação de projetos de lei na Casa, devido à quantidade de vereadores na bancada governista, Augusto Vasconcelos conseguiu aprovar propostas de sua autoria, com destaque para o projeto de lei que previa o ensino de capoeira nas escolas municipais, mas que foi vetado pelo Poder Executivo.

"Um dos projetos mais importantes que nós apresentamos foram as propostas de alterações na legislação do IPTU, que ficou conhecido como esse movimento de IPTU justo. São reivindicações legítimas de vários segmentos da sociedade nos últimos três anos, eu fiz propostas de alterações da legislação do IPTU toda vez. Infelizmente nós não conseguimos aprovar, mas nosso mandato aprovou um projeto importante que virou lei: a Avenida Milton Santos, na região de Ondina, foi um Marco histórico e simbólico. Apresentei o projeto da capoeira das escolas e lamentavelmente o prefeito vetou o nosso projeto, foi uma pauta super importante", lembrou Vasconcelos.

Por fim, Vasconcelos disse o que seus eleitores podem esperar de seu mandato a partir de fevereiro de 2025, na nova legislatura.

"Dedicação e compromisso de acolher as demandas e apresentar em formas de projetos, iniciativas que ajudem a melhorar a vida do povo. Eu tenho uma visão de que nós estamos na política para lutar por melhores condições de vida para a maioria da sociedade. Vivemos um país extremamente excludente, Salvador é uma cidade onde isso fica muito nítido, as desigualdades são absurdas, sociais, raciais e de gênero, que se relaciona também com a dificuldade de oportunidades para as pessoas com deficiência, que problemas crônicos. Nosso mandato vai tocar o dedo na ferida dos principais problemas de Salvador, sendo propositivo e ao mesmo tempo crítico, mas sem perder de vista o que é fundamental", concluiu.

