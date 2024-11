"Tenho como missão de vida", diz Roberta Caíres sobre pauta feminina

Vereadora Roberta Caíres - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

Mulher mais votada nas eleições municipais de Salvador, a vereadora reeleita Roberta Caíres (PDT), afirmou que continuará dando protagonismo ao público feminino em situação de vulnerabilidade social por meio do seu mandato na Câmara Municipal da capital.

A pedetista, que assumirá um novo mandato a partir de 2025, considera o tema como uma “missão de vida” e reafirma o seu compromisso de permanecer “lutando” para dar condições de crescimento e ofertar as mesmas possibilidades para esta população.

“51% das famílias em Salvador são chefiadas por mulheres, e ao mesmo tempo que essa chefia e esse nível de responsabilidade e manutenção familiar vem sobre as mulheres, não vem o mesmo nível de oportunidade e de crescimento para que elas tenham independência e autonomia financeira”, disse Caires.

A parlamentar também reconhece que o seu espaço de poder no Legislativo deve ser aliado a luta feminina.

Não é a Roberta, vereadora das mulheres. É a Roberta, uma mulher vereadora, que me fez ter a oportunidade nesse espaço de poder levar as dores que nós mulheres enfrentamos. Cada uma dentro dos seus desafios Roberta Caíres - vereadora de Salvador

Para além da pauta das mulheres, a vereadora contou ao portal A TARDE como avalia a sua posição como legisladora.

“Eu sou uma vereadora em que onde me abre a porta para eu estar visitando, quer seja o problema, em qual área for, a gente vai debater o tema e tentar resolver. O meu senso de utilidade de estar nessa posição é [saber se] eu consigo resolver o problema das pessoas que me acessam”.

Antes de exercer o cargo no Legislativo, em 2020, Caires já esteve à frente da presidência da Fundação Cidade Mãe e, posteriormente, assumiu a cadeira da diretoria da Defesa do Consumidor (Codecon). Nestes órgãos, ela também atuava em prol da pauta feminina e familiar.

Renovação de mandato

Defensora do empreendedorismo, a vereadora vai para o seu segundo mandato na Casa Legislativa, reeleita com 16.517 votos, surpreendendo nas urnas eletrônicas.

Durante a conversa, Caires analisou a votação expressiva que obteve neste pleito, o qual considerou como mais desafiador, e explicou a que atribui o sucesso na corrida eleitoral.

“Uma das nossas principais marcas é que as pessoas reconhecem o quanto a gente trabalha. A minha rede social é uma comunicação muito fidedigna do dia a dia da vereadora. A gente sempre prezou dar satisfação do dia a dia do trabalho, seja legislando ou nas ruas com as pessoas. Eu acho que houve um reconhecimento e as pessoas começaram a falar dessa vereadora que elas já conheciam”, avaliou.

E emendou: “Também tive apoios importantes nesse momento, como o secretário de Educação, Thiago Dantas, que me deu a oportunidade de criar um relacionamento próximo com a rede de educação. [...]. Tivemos o apoio do secretário da SEMPRE (Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer), Júnior Magalhães, que por reconhecer o nosso trabalho, ele esteve conosco”.

Vereadora e secretário da Educação, Thiago Dantas | Foto: Divulgação

Ao falar sobre os desafios eleitorais, Caires citou a necessidade dos partidos investirem em mais "candidaturas femininas competitivas" e mencionou as dificuldades que enfrentou durante a disputa por ser mulher.

"Como você concorre na grande maioria com homens, e a gente ainda faz parte de uma cultura em que a responsabilidade das tarefas domésticas e dos filhos são das mulheres. Então, esses homens que estão nas ruas, eles estão livres dessas atribuições, e eu, como mulher, não estou. Eu sou chefe de família e eu não transfiro essa responsabilidade para ninguém", relatou.

Futuros projetos

Na reta final do seu primeiro mandato, a vereadora já traça novos caminhos para o seu retorno à CMS. Na mesa, diversos projetos, mas um, em especial, deve ser bastante trabalhado pela edil.

“Educação financeira nas escolas e empreendedorismo nas escolas do fundamental I até a EJA [Educação de Jovens e Adultos]. A gente sabe que no fundamental I a gente tem a nossas crianças que estão aprendendo a ler e a aprender, é extremamente importante que essa cultura de saber lidar com o dinheiro e entender a importância do crescimento do dinheiro para realização dos seus venha desde pequeno, independente da realidade que ele viva em sua casa”, pontuou.

Em entrevista, Caires também afirmou que deseja transformar Salvador na capital do empreendedorismo e trabalhará para tirar a ideia do papel.

"Eu acredito que o empreendedorismo é libertador. Estamos desenvolvendo políticas públicas, chamando o empresariado, para que Salvador viva uma ebulição do empreendedorismo para que a gente seja nacionalmente a capital criativa, resiliente e empreendedora".

Vereadora durante sessão ordinária | Foto: Divulgação

O Portal A TARDE, através da editoria de política, inicia uma série de entrevistas com os vereadores de Salvador, trazendo seus pontos de vista sobre temas relevantes para a cidade e que estão em discussão na Câmara Municipal.