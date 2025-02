Autor de projeto polêmico, vereador defende proibição de som na praia

Vereador Alexandre Aleluia é autor do projeto de lei que proíbe caixinhas de som - Foto: Denisse Salazar | Ag, A TARDE

O vereador Alexandre Aleluia (PL) rebateu as declarações da bancada de oposição que considerou o projeto de lei que proíbe caixas de som, alto-falantes e amplificadores nas praias de Salvador como “autoritário”. O edil bolsonarista diz que a proposta tem o objetivo de defender o direito das pessoas de curtirem a praia sem poluição sonora.

"Não tem nada a ver isso que a oposição fala [de que o projeto é autoritário]. Basta estar um pouco sintonizado com a população, com as pessoas que querem resgatar o direito de ir à praia, ir com a família", iniciou o liberal, durante sessão ordinária na Câmara Municipal nesta segunda-feira, 17.

"Primeiro que são várias caixas de som em um momento em que você não consegue nem distinguir a música tocada ou, pior, quando tem alguma música pornográfica ou que inviabiliza até a presença de um jovem ou de uma criança", acrescentou.

Para Aleluia, as músicas pornográficas reproduzidas em alto volume nas caixas de som tem espantado os soteropolitanos das praias da cidade e descaracterizado a experiência no local.

“Eu acho que isso está afastando as famílias das praias e banalizando as nossas praias. O soteropolitano tem que resgatar essa tradição de curtir com a família, de poder conversar, de poder aproveitar o som do mar. Eu acho que isso está sendo destruído por essas caixinhas de som, que inclusive, têm um avanço tecnológico: é caixinha, mas está cada dia mais potente", concluiu.

Vereador Alexandre Aleluia rebate declarações da oposição | Foto: Diretora de Comunicação | CMS

O vereador, por sua vez, acumula projetos polêmicos em sua trajetória política na Câmara Municipal da cidade.

O parlamentar também é autor do projeto de lei que proíbe Salvador de contratar artistas com músicas de teor sexual explícito ou que façam apologia a crimes e drogas ilícitas, conhecido como projeto de lei ‘antibaixaria’.