“Nosso povo baiano é conservador”, diz Alexandre Aleluia

Herdando a vocação política do seu pai, o ex-deputado federal José Carlos Aleluia (DEM), o vereador Alexandre Aleluia (PL) tem bandeiras claras e bem definidas em sua atuação na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Defensor do conservadorismo e da liberdade, seja individual ou econômica, o edil conseguiu ser reeleito, em um pleito considerado ‘apertado’, com 9.788 votos, e segue para o seu terceiro mandato à frente da casa legislativa.

O vereador considerou a boa votação como “fidelidade do seu eleitor”, que corrobora com as políticas conservadora, de defesa à vida e aos valores cristãos.

“Tenho muita honra de ter essa votação. Eu devo isso à fidelidade ao meu eleitor. Eu defendo de maneira muito aberta valores que são conservadores, que conservam a nossa vida comum, a nossa sociedade e respeito e amor à nossa terra. [Defendo também] a liberdade de empreender, de trabalhar e de buscar a própria felicidade. São convicções claras para o meu eleitorado, que vejo como um trunfo nas campanhas eleitorais. Acho que isso passa uma segurança para o meu eleitor”, disse Aleluia.

Na disputa para a nova legislatura, o edil perdeu 366 votos, em comparação com a corrida eleitoral de 2020, que, apesar da pandemia, ele conseguiu angariar 10.154 votos no confronto. Questionado se a redução dos sufrágios estaria relacionado ao conservadorismo, Aleluia nega.

O nosso povo é conservador. Eu não tenho nenhuma dúvida que o povo baiano é forjado nessa crença, o nosso povo majoritariamente cristão. Basta ver a bancada de evangélicos, pessoas que defendem as nossas pautas, e a do PT ou Psol. A nossa é muito maior Alexandre Aleluia - vereador de Salvador

Novo mandato, bandeiras iguais

Apesar do novo mandato, Aleluia afirma que manterá as mesmas crenças, que defende desde a sua primeira atuação na CMS, em 2017, quando foi eleito ainda pelo DEM, atual União Brasil.

“Continuo defendendo liberdade econômica e a liberdade de empreender. Inclusive, no setor imobiliário e no ordenamento do uso do solo. Algo que eu tenho muita atuação, que é o respeito à propriedade privada, a segurança jurídica, são itens balizados pelo respeito de maneira concreta pelo meio ambiente”, contou o liberal.

Na nova legislatura, o edil também afirmou que permanecerá levantando a bandeira dos baixos impostos. Segundo ele, essa é uma das maneiras para manter um cidadão em sua cidade de origem e prospectar as chegadas de novas pessoas a um município.

“As novas cidades têm que ser lugares em que os indivíduos sejam verdadeiramente soberanos, com a liberdade de morar onde quiser, de comprar onde quiser, de vender a quem quiser e pagar da forma que quiser”, declarou. “Se Salvador não entrar neste ciclo, vai ficar para trás. Eu procuro ser um legislador antenado com essas questões e procuro conservar essas linhas”, complementou.

O vereador, contudo, disse que ainda não “enxerga” esse movimento migratório na capital baiana, mas defende a capacidade da primeira capital do Brasil, em tornar-se uma cidade atrativa.

“Salvador está diminuindo em relação à população. [Eu] ainda não enxergo esse movimento, mas pode florescer esse movimento porque é uma cidade bonita e agradável. Tem aqui a Baía-de-Todos-os-Santos, é um lugar tropical e um bom lugar para se viver”, disse.

Carreira no Legislativo

Durante os quatros da atual legislatura, Aleluia esteve à frente de dois cargos: corregedor e presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que foi um dos colegiados responsáveis pela punição do vereador Átila do Congo (PMB) na briga com o colega de Parlamento, Téo Senna (PSDB).

No novo mandato, por sua vez, Aleluia afirmou que continuará compondo as comissões permanentes da casa, as quais ele possui grande apreço.

"Eu sempre procurei [compor as comissões]. Tem vereador que tem mais perfil, talvez, de se adequar mais as estruturas da Câmara, administrativas, e eu tenho mais esse perfil legislativo de estar ali nas comissões. Gosto de estar ali, como a gente chama, no miolo do legislativo [CCJ ou Finanças]. É isso que eu gosto. Essas duas comissões são bem adequadas para isso porque compõe o coração do Legislativo", concluiu.

Alexandre Aleluia é o vereador mais bem votado dentro do seu partido, PL, que conseguiu manter as duas cadeiras na CMS. Além dele, também foi eleito o ex-vereador Cezar Leite.

O Portal A TARDE, por meio da editoria de política, iniciou uma série de entrevistas com os vereadores de Salvador, trazendo seus pontos de vista sobre temas relevantes para a cidade e que estão em discussão na Câmara Municipal.