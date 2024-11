Vereador nega saída de João Roma da presidência do PL: "Boato"

Vereador Alexandre Aleluia (PL) fez uma avaliação sobre gestão de João Roma (PL) - Foto: Valdemiro Lopes | CMS

Em meio aos imbróglios dentro do PL, o vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, negou que haja algum tipo de movimento entre os correligionários para pressionar a saída do presidente estadual, João Roma. Em conversa com à imprensa, nesta terça-feira, 29, o partidário considera o assunto como “boato”, mas diz que a sigla precisa ser repensada na capital baiana.

“Olha, eu acho que não procede. Vejo isso como um boato. João Roma tem os [seus] méritos, ele está fazendo um bom trabalho no PL. Eu enxergo que, realmente, Salvador tem que ser repensada. Essa é a forma de fazer política de Salvador, mas é natural isso. Cada lugar tem uma performance diferente. E tem muito tempo para o partido repensar. Não vejo nenhuma razão para a saída do presidente João Roma”, disse.

Nas eleições deste ano, a legenda conseguiu fazer duas cadeiras na Câmara Municipal de Salvador (CMS), o próprio Aleluia, que conseguiu se reeleger, e o ex-vereador Cézar Leite, que retorna à casa após 4 anos.

Aleluia, contudo, avaliou que a sigla poderia ter feito mais vereadores durante o pleito, que foi decidido no dia 6 de outubro. “Eu enxergo que o partido poderia ter feito mais vereadores. Às vezes a conta do quociente eleitoral não performa da maneira planejada. Agora é trabalhar e olhar para frente. [...]”, analisou.

Na capital baiana, o PL desistiu de concorrer a chapa majoritária para apoiar o prefeito reeleito, Bruno Reis (União Brasil). Nesta eleição, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro foi detentor do maior tempo de TV, e também teve o maior fundo eleitoral.