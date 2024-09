Bahia aumenta em 433% o número de candidaturas trans nas eleições municipais

O número de candidaturas de pessoas trans (64) em 2024 na Bahia representa, proporcionalmente, 0,18% do total de candidatos registrados pelo TSE no estado - Foto: Divulgação/Antra

As eleições municipais de 2024 serão realizadas no próximo dia 6 de outubro. Neste ano, a Bahia, registrou um aumento de 433% de candidaturas de pessoas transgênero comparado ao pleito de 2020. Na última eleição, apenas 12 candidatos se declararam trans ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto neste ano 64 registraram seus nomes para a disputa eleitoral.



De acordo com o cruzamento de dados do TSE, feito pelo Portal A TARDE, apenas 24 dos 64 candidatos possuem nome social registrado junto à corte eleitoral. Ao todo, a Bahia possui 34.994 candidaturas registradas, para prefeito, vice-prefeito e vereador.

Leia também:

>> Bahia tem mais de 32 mil candidatos a vereador; veja o ranking

>> Eleições 2024: Conheça perfil dos candidatos a vereador de Salvador

Desses, 29.352 se declararam cisgênero, que é o termo usado na identidade de gênero quando a pessoa ou o candidato se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer.



Por exemplo, uma mulher cisgênera é aquela que se identifica como mulher e foi designada como mulher ao nascer. Outros 5.578 candidatos registrados no TSE preferiram não informar sua identidade de gênero.

Proporção

O número de candidaturas de pessoas trans (64) em 2024 na Bahia representa, proporcionalmente, 0,18% do total de candidatos registrados pelo TSE no estado. Os que não informaram sua identidade de gênero são 15,94% e os cisgênero, 83,88%.

No Brasil, o número de candidatos trans para esta eleição chega a 968. O estado de São Paulo é o campeão em número de candidatos que se enquadram dentro da sigla LGBTQIAPN+, sendo 357 candidaturas. Minas Gerais aparece em segundo, com 330 candidaturas e a Bahia, em terceiro, com 228 candidaturas.

Avanço

De acordo com a Associação Nacional de Travestis (ANTRA), entidade que mapeia, monitora e compila os dados eleitorais da participação de pessoas tans, o aumento significativo de candiaturas trans reprsenta mum avanço fundamental da visibilidade e inclusão da comunidade nos processos eleitorais.



No total, são 968 candidaturas de pessoas que se declararam transgêneras no ato de registro do TSE. O número representa 0,21% do total de 455.752 candidatos, sendo 7 para prefeituras, 10 para vice-prefeitura e 951 para vereança.

Não há informações sobre pessoas não binárias no site do TSE, mas, de acordo com o levantamento feito pela ANTRA e VOTELGBT em parceria firmada para as eleições de 2024, pelo menos 11 NB estariam concorrendo ao pleito deste ano.



O número de candidaturas em 2024 no Brasil representa um aumento de 229% em relação a 2020, quando dados da ANTRA mapearam 294 candidaturas.

Nome social

Desde 2018, uma decisão do TSE possibilita que candidatos e candidatas transgênero apareçam na urna eletrônica com o seu nome social. Com a medida, nas Eleições Gerais daquele ano, foram registradas 29 candidaturas com nome social em todo o país.

O mesmo foi observado pelo próprio TSE em relação ao uso do nome social, que saiu de 171 em 2020 para 342 em 2024, o que dá pistas de uma maior participação de pessoas trans nas eleições.

A ANTRA encara o crescimento de candidaturas trans como uma vitória na produção dos dados, e como resultado direto de uma luta constante iniciada em 2014 e intensificada a partir de 2016, através de diálogos, reuniões e trocas de informações com o TSE.

"Este é mais um passo importante em nossa luta contínua por cidadania e direitos, e continuaremos nos esforçando para garantir que essas conquistas sejam efetivadas, atualizadas e preservadas, a fim de assegurar avanços contínuos para nossa comunidade", garante a entidade.