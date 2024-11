28/10/2024 às 11:26 | Autor: Da Redação BAHIA Bancada do PSB declara apoio à reeleição de Adolfo Menezes na Alba Secretário do partido no governo Jerônimo também apoia recondução do presidente

Adolfo Menezes já recebeu os apoios declarados das bancadas do PSD, do PV e do Avante - Foto: Divulgação

Fechar

A bancada do PSB na Assembleia Legislativa, formada pelas deputadas Soane Galvão e Fabíola Mansur, declarou apoio à reeleição do deputado Adolfo Menezes (PSD) ao comando da Casa. Além disso, o deputado licenciado e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, que também é membro do partido, manifestou a mesma posição. “Estou licenciado da Assembleia, mas, se deputado fosse, meu voto seria de Adolfo, que tem feito uma presidência que valoriza os parlamentares, a autonomia da Casa e que atua em parceria com o governo Jerônimo Rodrigues (PT) e pelo avanço da Bahia . Essa é uma posição da nossa bancada e, consequentemente, do nosso partido”, declarou Ângelo. Leia também: >> Camaçari teve uma das disputas mais acirradas do Brasil; veja ranking >> Otto previu fator Lula em Camaçari, diz jornalista >> "Grito de liberdade", dispara Rui Costa sobre vitória de Caetano Fabíola Mansur já havia referendado apoio à reeleição do aliado. Nesta segunda-feira (28), foi a vez da deputada Soane Galvão. “A recondução do presidente significa a estabilidade política da Casa. Adolfo respeita e valoriza todos os parlamentares, trabalha com seriedade e correção, tem palavra, então merece continuar”, frisou. Além do PSB, Adolfo Menezes já recebeu os apoios declarados das bancadas do PSD, do PV e do Avante. Também já se manifestaram a favor da recondução dos deputados Raimundinho da JR (PL) e Zó do Sertão (PCdoB), somando, no total, 18 parlamentares.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR