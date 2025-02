Bancada feminina da ALBA celebra indicação de Ivana Bastos

Bancada feminina da Alba - Foto: Divulgação

A bancada feminina da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) celebra a indicação da deputada Ivana Bastos para o cargo de primeira vice-presidente da Mesa Diretora, o segundo posto mais importante da Casa.

O grupo, formado pelas deputadas Claudia Oliveira (PSD), Fabíola Mansur (PSB), Fátima Nunes (PT), Jusmari Oliveira (PSD), Katia Oliveira (União Brasil), Ludmila Fiscina (PV), Olívia Santana (PCdoB), Maria del Carmen (PT) e Neusa Cadore (PT), reforça a importância da conquista para fortalecer a presença feminina nos espaços de decisão.

Após apoiar, por unanimidade, a recondução do presidente Adolfo Menezes, as deputadas destacam que a indicação da parlamentar vai além de um nome. Política é feita de símbolos, e a ausência de mulheres nos principais cargos da Assembleia nos biênios anteriores representava um retrocesso na democracia representativa. Essa vitória quebra esse ciclo e abre caminho para mais equidade na ocupação de postos de liderança.

Deputada mais votada entre todos os parlamentares baianos, Ivana Bastos tem uma trajetória marcada pela defesa dos direitos das mulheres. Integrante da Comissão da Mulher e autora de projetos fundamentais para a população feminina do estado, sua presença na Mesa Diretora representa um avanço na luta pela igualdade de gênero e pelo empoderamento feminino na política baiana.

Além de sua forte atuação na Alba, Ivana Bastos exerceu, com competência e reconhecimento, três mandatos como presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), entidade que representa parlamentares de todo o Brasil.

Sua experiência no cenário nacional reforça sua capacidade de articulação e compromisso com o fortalecimento do Legislativo. Agora, ao lado do presidente Adolfo Menezes e dos demais integrantes da Mesa Diretora, saberá conduzir os trabalhos da ALBA com diálogo, equilíbrio e eficiência no biênio 2025-2027.

A bancada feminina reforça que a luta não se encerra aqui. O compromisso é seguir avançando para garantir que mais mulheres ocupem não apenas a Mesa Diretora nos próximos biênios, mas também posições estratégicas na presidência de comissões e na liderança de seus respectivos partidos.