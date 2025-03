Bruno confirma saída da prefeitura do Thomé de Souza; veja novo local

Novidade foi anunciada durante reinauguração do Elevador Lacerda - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou nesta terça-feira, 25, a saída da sede da prefeitura do Palácio Thomé de Souza, localizado na Praça Municipal. A mudança, de acordo com o chefe do Executivo municipal, deve acontecer no 2º semestre deste ano.

“Ainda estamos concluindo o projeto interno do Palácio da Sé. A prefeitura vai mudar para lá. Depende depois da aprovação do Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional]. A execução desse projeto, que é um projeto simples. A nossa expectativa é que no 2º semestre, a prefeitura vá lá para o Palácio da Sé e possa liberar esse espaço para que a população possa utilizar para tirar as foto”, afirmou Bruno ao Portal A TARDE após a reinauguração do Elevador Lacerda.

O Palácio da Sé, também conhecido como Palácio Arquiepiscopal, fica localizado na praça da Cruz Caída, no Centro Histórico de Salvador. Os trâmites para transferência da sede do Executivo se intensificaram no mês de setembro, após recomendação do Ministério Público Federal (MPF).

Em novembro, conforme antecipou o A TARDE, o secretário de governo (Segov), Cacá Leão (PP), publicou uma inexigibilidade de licitação, autorizando a locação do palácio como novo abrigo da prefeitura.

Com a saída do Executivo, o local deve se transformar em um mirante para os soteropolitanos e visitantes contemplarem a vista da Baía de Todos-os-Santos.

Palácio Arquiepiscopal

O espaço passou por uma grande reforma e foi entregue totalmente requalificado no ano de 2019. O local foi considerado por muito tempo morada de bispos, arcebispos e Centro Administrativo e pastoral da Igreja Católica no Brasil.

O Palácio Arquiepiscopal de Salvador, foi construído no início do século XVIII e é um dos melhores exemplos de arquitetura civil do período colonial no país, contando com acervo de bens móveis, a exemplo de mobiliário, imaginária, telas e pratarias.