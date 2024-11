Bruno Reis sanciona reajuste do IPTU e outras alterações tributárias

Matérias foram aprovadas na Câmara Municipal de Salvador (CMS) na quarta-feira, 30 - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) sancionou nesta quinta-feira, 31, o projeto de lei que autoriza o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Salvador para os exercícios de 2025 e 2026. A sanção acontece um dia após aprovação da matéria na Câmara Municipal.

A mudança no valor do tributo, publicada por meio do Diário Oficial do Município (DOM), será baseada na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com isso, o percentual de reajuste do IPTU deve ficar em torno de 4%, conforme explicou a tributarista Karla Borges ao Portal A TARDE.

A proposta autorizada por Reis também altera a alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) para os serviços de saúde, que passa a ser de 2% para 3% na maioria dos serviços de saúde, bem como análises clínicas, patologia, radioterapia e quimioterapia; e 2% para os planos de saúde.

Outra mudança prevista na proposição trata-se da Contribuição para o Serviço de Iluminação Pública (COSIP), tributo cobrado na fatura da energia elétrica. Com isso, a Tarifa de Iluminação Pública (TIP) deve variar entre 1,44% e 44% nas residências; e entre 1,57% e 116% em comércios.

Além deste, o chefe do Executivo municipal também sancionou outros dois projetos que dispõem sobre alteração em lei vigente sobre pedido de empréstimo e concessão de créditos tributários e não tributários, transformando dívidas em ativos financeiros negociáveis.