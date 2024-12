Câmara já tem data para votar LOA 2025; saiba qual

Plenário da Câmara Municipal de Salvador (CMS) - Foto: Antonio Queirós | CMS

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) vai votar na próxima terça-feira, 17, o projeto de lei orçamentária (PLOA) referente ao ano de 2025, estimando as receitas e despesas em mais de R$ 12 bilhões, o que representa um crescimento de 7%.

Para o próximo ano, a prefeitura prevê a arrecadação de receitas correntes de R$ 4.5 bilhões em Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; R$ 1.4 bilhão de IPTU e R$ 1.9 bilhão de ISS. O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) representa R$ 1.5 bilhão na arrecadação.

Em mensagem ao Legislativo, a gestão municipal declarou que "a construção da Proposta Orçamentária tem como pressuposto básico ser receita e despesa duas faces de uma mesma moeda, tendo no equilíbrio desta equação a imposição da estimativa de receita como requisito prévio ao dimensionamento e fixação da despesa".

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, a proposição, de autoria do Executivo, já conta com 71 emendas de vereadores.

Nesta mesma data, os vereadores vão encerrar o ano legislativo. Inicialmente, a votação estava prevista para acontecer no dia quarta, 18, contudo, o dia coincide com a diplomação do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos.