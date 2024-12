TRE-BA define data para diplomação de Bruno Reis e Ana Paula

Bruno Reis e Ana Paula Matos venceram as eleições em outubro - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) reeleitos em outubro, serão diplomados para o cargo no dia 18 de dezembro, às 17h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves. A data e horário foram definidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) nesta quinta-feira, 21.

Na ocasião, os 43 vereadores eleitos também vão ser diplomados para ocupar as respectivas vagas na Câmara Municipal da capital (CMS). Ficam impedidos de participarem do ato, aqueles que possuem registro indeferido ou em fase de julgamento (Sub Judice).

A cerimônia de diplomação é organizada pela junta eleitoral do município, responsável por habilitar ao exercício do mandato dos candidatos eleitos.