CCJ aprova indicação da Alba de Paulo Rangel para cargo no TCM | A TARDE

A segunda etapa da sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em reunião extraordinária, para julgar os candidatos que estão concorrendo ao cargo de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM), aprovou, na manhã desta terça-feira, 5, o nome do deputado Paulo Rangel (PT).

Na disputa, Rangel teve aprovação unânime com 8 votos a favor. O seu concorrente, o ex-parlamentar Marcelo Nilo, também teve a indicação favorável em debate realizado antes minutos antes do deputado.

A briga é pelo cargo deixado pelo ex-conselheiro Fernando Vita, aposentado no final do ano passado, na inscrição o deputado estadual obteve o apoio de 38 parlamentares para sua candidatura, e o ex-deputado teve a candidatura oficializada com 18 assinaturas.

Com a finalização da sabatina, o plenário da Casa irá apreciar as candidaturas através do voto secreto, ainda na tarde de hoje.

Para definição do nome, são necessários 32 votos favoráveis e quórum qualificado de maioria absoluta, conforme indicou a Alba.

Sucessão de Rangel

Com a expectativa da saída de Rangel da Alba, para assumir o TCM, a deputada petista Neusa Cadore deve ser efetivada no mandato e o segundo suplente, Marcelino Galo, deve assumir o mandato, na vaga de Osni Cardoso, que ficará aberta com a efetivação de Neusa.