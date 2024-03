Sabatina e votação para vaga no TCM acontecem nesta terça-feira | A TARDE

Os nomes que vão disputar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM), irão se enfrentar nesta terça-feira, 5, em uma sabatina realizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em reunião extraordinária.

Concorrem ao cargo, deixado pelo ex-conselheiro Fernando Vita, aposentado no final do ano passado, o deputado estadual Paulo Rangel (PT), que obteve o apoio de 38 parlamentares para sua candidatura, e o ex-deputado Marcelo Nilo, com a candidatura oficializada com 18 assinaturas.



A informação foi adiantada pelo portal A TARDE, que confirmou com a deputada estadual Maria del Carmen (PT), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na última semana.



A expectativa é que pela manhã, por volta das 10h, ocorra o debate da CCJ e, superada a etapa, no período da tarde, o plenário da Casa aprecie as candidaturas através do voto secreto.



Para definição do nome, são necessários 32 votos favoráveis e quórum qualificado de maioria absoluta, conforme indicou a Alba.



O portal também antecipou que apesar da votação, nos bastidores da Casa, Rangel é tratado como favorito, já que possui o apoio declarado de pelo menos 38 deputados estaduais — quase todos os integrantes da bancada governista, com exceção dos parlamentares do PCdoB, que anunciou ausência da votação após o fracasso da pré-candidatura de Fabrício Falcão (PCdoB).



Já Nilo, tem o apoio da bancada de oposição, formada por 20 parlamentares. O ex-presidente da Alba conta com traições no grupo governista para conseguir a vaga no TCM.