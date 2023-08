CMS mantém veto à extinção de validade de créditos do Salvador Card

Os vereadores de Salvador decidiram, na tarde desta terça-feira, 22, por manter o veto ao projeto de lei nº 130/2020, que dispõe sobre a extinção do prazo de validade do Salvador Card,com 24 votos a favor, dez contra e oito ausências. A proposta é de autoria da vereadora Marta Rodrigues (PT).

O veto ao PL, de acordo com o prefeito Bruno Reis (União Brasil), deve-se ao atual sistema do transporte urbano que conta com um mecanismo de geração de "lotes de créditos" com datas limites de validade.

Em defesa do projeto da parlamentar, o vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), que compõe a bancada de oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS), alegou que a proposta encaminhada pela vereadora foi vetado "por conveniência" e nega os direitos da população soteropolitana que usa os transportes públicos.

A derrubada do veto contou com o apoio dos seguintes vereadores: da líder da oposição, Laina Crisóstomo (PSOL); Augusto Vasconcelos (PCdoB); Luiz Carlos Suíca (PT); Sílvio Humberto (PSB); Randerson Leal (PDT); Tiago Ferreira (PT); Arnando Lessa (PT); Marta Rodrigues (PT), autora do PL; Hélio Ferreira (PCdoB); e Carlos Muniz (PSDB), que passou o bastão para o vereador Isnard Araújo (PL), para votar a matéria.