Conclusão do Hospital Maternidade será prioridade da Saúde de Salvador

O recém-anunciado para a titularidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Rodrigo Alves, antecipou, na manhã desta segunda-feira, 10, que sua prioridade na pasta será de imediato dar continuidade às ações que já estão em andamento, como a Hospital Maternidade e da Criança (HMC), no bairro da Federação, e a finalização da organização do Carnaval de Salvador.

“Hoje, mais imediatamente, você tem os projetos que já estão em andamento, como por exemplo, a Maternidade. Então a prioridade não pode ser outra que não entregar aquelas coisas que já estão andando”, disse, após citar que está assumindo a secretaria na véspera do Carnaval, que também será uma urgência.

Rodrigo detalhou durante coletiva de imprensa que passando a maior festa popular do mundo, ele dialogará junto com os seus antecessores, Alexandre Reis, que será seu subsecretário, e a vice-prefeita Ana Paula Matos, para determinar os próximos passos que tomará na gestão.

“Eu preciso agora me empoderar das informações, saber em que pé esses projetos [do plano de governo] estão hoje, quanto tempo eles levam para poder se tirar do papel, porque todo projeto precisa de planejamento, precisa de um arcabouço financeiro, para depois passar pra fase de execução. [...] Então eu estou muito confiante que a gente vai entregar 100% do plano de governo do nosso Prefeito”, afirmou, acrescentando que tem um prazo de quatro anos para realizar as propostas de Bruno Reis.

Novo secretário de Saúde

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta segunda, 10, o atual secretário de Gestão (Semge), Rodrigo Alves, como substituto de Alexandre Reis na titularidade da SMS. O comunicado foi feito em coletiva à imprensa no Palácio Thomé de Souza, na Praça Municipal.

Rodrigo Alves é uma indicação do presidente da Câmara Municipal de Salvador e presidente do PSDB na capital baiana, Carlos Muniz, que venceu uma queda de braço com o prefeito Bruno Reis pelo cargo.

A nomeação confirma a ampliação de espaço dos tucanos na gestão municipal. O partido também tenta retomar o controle de Secretaria de Educação (SMED), hoje ocupada por Thiago Dantas, um quadro técnico.

A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), que estava no comando da Saúde antes de se desincompatibilizar da função por conta das eleições, deve ir para a Secretaria de Cultura (Secult).