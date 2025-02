Bruno comenta escolha por novo secretário de Saúde: "Mais do que preparado"

Após confirmar a mudança de Rodrigo Alves do comando da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) para a pasta da Saúde (SMS), o prefeito Bruno Reis comentou nesta segunda-feira, 10, sobre a escolha de seu comandado, indicado pelo PSDB para compor a nova função.

“Eu vinha informando, sempre de forma transparente, que faria alguns ajustes, algumas mudanças. Estávamos identificando os melhores para cada posição. E a medida em que a gente fosse identificando esses nomes, íamos fazendo a transmissão dos cargo e a posse dos novos secretários. Hoje toma posse na Saúde, Rodrigo Alves, um nome que já contribui na nossa gestão há quatro anos. Primeiro na Educação, como diretor, participou de toda essa revolução que fizemos em quantidade de investimentos que nunca tinha sido feito em toda história, além de infraestrutura, um trabalho que ele realizou que o credenciou para o posto", afirmou o prefeito, também confirmando a indicação partidária.