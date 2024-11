Coordenador da FUP, Deyvid Bacelar recebe Comenda Maria Quitéria

Deyvid é graduado em administração de empresas pela Universidade Estadual de Feira de Santana - Foto: Divulgação

Foi agraciado, nesta terça-feira, 12, com a Comenda Maria Quitéria, em Feira de Santana, o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar. O prêmio é em reconhecimento à sua trajetória em defesa dos direitos da classe trabalhadora. O projeto foi uma proposta feita pelo vereador Silvio Dias (PT).

Bacelar vem realizando nos últimos anos uma luta pela retomada dos investimentos na Petrobras, em todo o Brasil, pela reestatização da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em São Francisco do Conde (BA), e a Fábrica de Fertlizantes Nitrogenados (FAFEN), em Camaçari, pela reabertura do Canteiro de São Roque, na Enseada do Paraguaçu, em Maragogipe, e pela retomada da produção e exploração em campos terrestres de petróleo na Bahia.

“Precisamos garantir que a transição energética seja justa, contemplando a base social da pirâmide. Não é admissível imaginar a implantação dos projetos de energia renovável, seja eólica, solar ou de biomassa, sem que agricultores e trabalhadores estejam em primeiro plano”, diz Bacelar, para quem “o governo do estado acertou ao diversificar a matriz energética do estado, quando trouxe ao semiárido os parques eólicos e solares. “Hoje, lideramos a produção dessas energias nacionalmente. Mas é importante que haja diálogo com trabalhadores e trabalhadoras, pois nos estados do Nordeste essa transição energética não tem sido justa nas áreas rurais, com impactos ambientais profundos e diversos problemas relacionados com a saúde da população”, disse Sívio Dias.

Deyvid Bacelar cresceu no conjunto Morada das Árvores, bairro Campo Limpo, em Feira de Santana. Em 2006, ingressou na Petrobrás via concurso público, iniciando sua carreira como técnico de Segurança do Trabalho, na Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em São Francisco do Conde. Deyvid é graduado em administração de empresas pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Tem especialização em Segurança, Meio Ambiente e Saúde/SMS pelo Instituto Federal de Educação da Bahia (IFBA) e Gestão de Pessoas pela Universidade Federal (UFBA). Foi coordenador Geral do Sindipetro Bahia (2014 a 2017), diretor de SMS de 2011 a 2014 e atuou como dirigente do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia (2008 e 2011).

“Recebo essa Comenda com um misto de emoção, honra e orgulho. De repente, é como se passasse um filme diante dos meus olhos, com todos os aprendizados ao longo dos anos, todos os conselhos de meus pais, todas as escolhas que fiz desde a minha mais remota infância”, disse, emocionado. Feira de Santana, segundo ele, é a segunda maior cidade da Bahia e maior cidade do interior do Norte e Nordeste do Brasil, “um verdadeiro celeiro de bons políticos e profissionais de diversas áreas para o Brasil”.