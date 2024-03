CTB estabelece comissão para avaliar desapropriações do VLT | A TARDE

O governo da Bahia, através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), estabeleceu a criação da Comissão Especial de Análise e Validação das Avaliações, que será responsável pelos imóveis desapropriados para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana, nos trechos Ilha de São João - Calçada, Paripe - Águas Claras e Águas Claras - Piatã. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira, 15.

A comissão será a mesma que avaliou os imóveis desapropriados para a implantação do Tramo III da Linha do Sistema Metroviário de Salvador-Lauro de Freitas, mantendo os servidores Marli Dantas, Maria Tereza Lavigne e Denival Damasceno Chaves.



O documento indica que a portaria entra em vigor a partir desta sexta.

Supressão da vegetação

Ontem, 14, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) autorizou a CTB a suprimir a vegetação para a construção do VLT.

O Inema oficializou a transferência entre a Metrogreen Skyrail Concessionária Da Bahia e a CTB para a autorização de licença prévia para supressão da vegetação nativa, de instalação e plano de afugentamento e resgate de fauna, incluindo seu manejo e transporte.

Prazos das propostas



Já no sábado, 2, o governo anunciou que adiou a data de recebimento das propostas para a construção do modal. O prazo da licitação era 12 de março e a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) anunciou, através do DOE o adiamento para o dia 25 de março, “em razão de inúmeros pedidos”.

A entrega pode ser feita até às 9h do dia 25 deste mês, na sua Sede no Largo da Calçada, s/n, Estação de Trens - Prédio Anexo, Calçada.