Salvador: Governo contrata empresa para estruturar implantação do VLT | A TARDE

A empresa responsável por iniciar a realização das estruturas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador foi contratada por R$ 1,9 milhão pelo Governo da Bahia, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 6.

Segundo a publicação, a empresa Engenharia e Consultoria Ltda (Eggis) foi a escolhida para dar prosseguimento às pesquisas realizadas ao modal do Subúrbio Ferroviário.

O texto detalha que a Eggis prestará serviços especializados de estudos técnico-operacionais para a realização de estruturação da implantação e operação do VLT, dos trechos de Ilha de São João a Calçada e de Paripe a Piatã.



Prazos das propostas

No último sábado, o governo adiou a data de recebimento das propostas para a construção do modal. O prazo da licitação era 12 de março e a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) anunciou, através do DOE o adiamento para o dia 25 de março, “em razão de inúmeros pedidos”.

A entrega pode ser feita até às 9h do dia 25 deste mês, na sua Sede no Largo da Calçada, s/n, Estação de Trens - Prédio Anexo, Calçada.



