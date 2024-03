Inema autoriza CTB a suprimir vegetação para construção do VLT | A TARDE

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) autorizou a Companhia De Transportes Do Estado Da Bahia (CTB) a suprimir a vegetação para a construção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana. A informação consta na edição desta quinta-feira, 14, do Diário Oficial da Bahia (DOE).



No documento, o Inema detalha a transferência entre a Metrogreen Skyrail Concessionária Da Bahia e a CTB para a autorização de licença prévia para supressão da vegetação nativa, de instalação e plano de afugentamento e resgate de fauna, incluindo seu manejo e transporte.

O novo anúncio vem meses após a rescisão, realizada no ano passado pelo governo estadual, do contrato do Skyrail para a construção do VLT.

Na ocasião, a Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) apontou o cancelamento do contrato como saída diante da urgência de solução para a continuidade da implantação do sistema de transporte.

O rompimento ocorreu de forma amigável e com cautela para evitar transtornos maiores com as empresas que integram o consórcio, especialmente a BYD Brasil, que na época negociava com o governo da Bahia para instalar fábricas no Polo Industrial de Camaçari, em substituição à Ford.

Prazos das propostas

Já no sábado, 2, o governo anunciou que adiou a data de recebimento das propostas para a construção do modal. O prazo da licitação era 12 de março e a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) anunciou, através do DOE o adiamento para o dia 25 de março, “em razão de inúmeros pedidos”.



A entrega pode ser feita até às 9h do dia 25 deste mês, na sua Sede no Largo da Calçada, s/n, Estação de Trens - Prédio Anexo, Calçada.