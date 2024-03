Governo cria comissão especial para licitação do VLT de Salvador | A TARDE

O governo da Bahia criou a Comissão Especial de Licitação para conduzir os trabalhos necessários à realização do processo licitatório relativo à Contratação Integrada de empresa para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana. A informação foi divulgada na edição desta sexta-feira, 8, do Diário Oficial do Estado (DOE).

O documento detalha que comissão é responsável “pelo processamento e julgamento do processo licitatório destinado à contratação de pessoa jurídica para a Elaboração e o desenvolvimento dos Projetos Básico, Executivo e “As Built”, execução das obras civis e de urbanização, fornecimento e implantação dos sistemas de energia (rede aérea de tração e subestações ) e trabalho Técnico Social para fins de desapropriação, visando a implantação do VLT, bem como testes e comissionamentos das estruturas implantadas, em três Lotes distintos:



• Lote 01: Ilha de São João / Calçada: com 16,66 Km de extensão;



• Lote 02: Paripe / Águas Claras: com 9,20 Km de extensão;

• Lote 03: Águas Claras / Piatã: com 10,50 Km de extensão.

Além disso, o texto indicou os membros titulares do grupo. Para presidir, a servidora Ana Cláudia Couto e Ádamo Christian de Souza, Carlos Antônio Bastos, Guilherme Heitor Veras, e Maria Tereza Lavigne integrarão a comissão.

Leia mais

>> Edital do VLT prevê urbanização de praias do Subúrbio Ferroviário

>> Projeto do VLT de Salvador prevê viaduto em Paripe; saiba mais

Ainda de acordo com o DOE, a portaria entra em vigor ainda nesta sexta.

Implantação do VLT



Ainda nesta semana, o governo divulgou que contratou a empresa Engenharia e Consultoria (Eggis) para iniciar a realização das estruturas do modal por R$ 1,9 milhão.

A Eggis prestará serviços especializados de estudos técnico-operacionais para a realização de estruturação da implantação e operação do VLT, dos trechos de Ilha de São João a Calçada e de Paripe a Piatã.

Leia mais

>> Maioria das paradas do VLT de Salvador não terá catracas de cobrança



>> VLT: Ponte de São João no subúrbio passará por revitalização



>> VLT prevê nova arquitetura em estações inspirada na cultura negra

Prazos das propostas

Já no sábado, 2, o governo anunciou que adiou a data de recebimento das propostas para a construção do modal. O prazo da licitação era 12 de março e a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) anunciou, através do DOE o adiamento para o dia 25 de março, “em razão de inúmeros pedidos”.



A entrega pode ser feita até às 9h do dia 25 deste mês, na sua Sede no Largo da Calçada, s/n, Estação de Trens - Prédio Anexo, Calçada.