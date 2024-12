Dailton Filho promete investir mais no turismo de Madre de Deus

Gestor municipal participou do 1º Encontro Regional – Gestores Municipais Eleitos e Reeleitos da Bahia, promovido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República - Foto: Lula Bonfim / A TARDE

Reeleito com mais de 61% dos votos válidos nas eleições de outubro, o prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho (PSB) fez um balanço de sua primeira gestão no município durante entrevista ao Portal A TARDE nesta sexta-feira, 13.

O gestor municipal participou do 1º Encontro Regional – Gestores Municipais Eleitos e Reeleitos da Bahia, promovido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI-PR).

“Nós começamos o nosso mandato e foi um desafio muito grande porque encontramos a cidade numa situação muito difícil, com pandemia, com queda de receita. Então, tivemos muitos desafios no início da nossa gestão, mas, pouco a pouco, com muita responsabilidade, pés no chão, focado em atender as necessidades do nosso povo, nós conseguimos fazer as entregas que o nosso povo precisava. Nós requalificamos quase toda a nossa cidade, todas as escolas estavam destruídas, nós conseguimos requalificá-las e entregar, agora mesmo vamos entregar a última escola reformada para o município. Nós trocamos todos os pontos de ônibus, todas as quadras, estamos requalificando as praças, nós estamos dando um banho de asfalto na cidade toda, tiramos dois bairros da lama”, explicou o prefeito.

Dailton destacou os investimentos feitos em seu primeiro mandato e exaltou o reconhecimento da população nas urnas.

“Positivo porque o povo percebeu a boa vontade da gestão. Nós trabalhamos em todas as áreas, trabalhamos desde o social até a questão cultural do nosso município e a gente conseguiu fechar com chave de ouro, com uma votação expressiva. Eu costumo dizer que foi uma das melhores campanhas que eu já vivi. A gente não fez campanha, a gente fez festa, na verdade. O povo foi para a rua comemorar as nossas entregas. A vitória já começou nas ruas, com o povo vibrando. , foi uma eleição muito gostosa, muito bacana e nós sabemos que ainda temos muito o que fazer. Então as nossas expectativas para o futuro estão focadas agora no turismo”, disse o prefeito, destacando o potencial turístico de Madre de Deus.