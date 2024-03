"Dedicarei todo o meu empenho ao MP", diz novo PGJ | A TARDE

A posse do novo procurador-geral da Justiça do Estado da Bahia, Pedro Maia, nesta sexta-feira, 1º, dá início a uma nova era do Ministério Público estadual (MP). Definindo três eixos de atuação, o promotor de Justiça pretende se debruçar na área de Segurança Pública, conforme revelou aos presentes na solenidade.

“O Ministério Público da Bahia vai acentuar ainda mais os investimentos na Segurança Pública. Pretendemos estruturar a instituição para que ela possa ter um papel ativo, enfrentando as organizações criminosas através de uma atuação repressiva em todas as nossas promotorias de atuação criminal, controle externo e execução penal, reforçando o efetivo e pessoal de recursos materiais e tecnologia nos nossos grupos de atuação, como o Gaeco [Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado]”, destacou.

Além da Segurança Pública, o novo PGJ também levanta bandeira na defesa do desenvolvimento humano e da sustentabilidade. Durante o ato, na sede do MP, Pedro Maia destacou o seu compromisso com os baianos.

“Reafirmo o meu comprometimento com a prestação de serviço com os interesses dos baianos. Dedicarei todo meu empenho em defender todas essas pautas citadas. O MP fará enfoque estratégico n o enfrentamento ao crime organizado, em parceria com as forças policiais”, enfatizou.

Para enfrentar os temas, o promotor de Justiça ainda esclareceu que deve firmar uma parceria com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), ao se referir à sustentabilidade.

O empossado substitui a Procuradora-Geral, Norma Cavalcanti, que esteve à frente do cargo por quatro anos. Sem esquecê-la, Maia agradeceu a PGJ pelo empenho no comando do órgão. “Agradeço à minha eterna procuradora-geral Norma Cavalcanti, minha líder do Ministério Público baiano”, disse.

O promotor de Justiça foi nomeado para a vaga em dezembro, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), para o biênio 2024-2026.