Deputado afirma que assessor preso foi exonerado do seu gabinete | A TARDE

O deputado estadual Binho Galinha (PRD) afirmou, nesta quinta-feira, 7, que o seu assessor parlamentar Bruno Borges França, preso pela Operação ‘El Patron’, da Polícia Federal (PF), em Feira de Santana, foi exonerado do gabinete desde o fim de dezembro.

“Em razão da divulgação na imprensa de que o senhor Bruno Borges França, que é investigado na Operação da Polícia Federal (PF), em Feira de Santana, e que foi preso na tarde desta quarta-feira, 6, já que havia uma preventiva em aberto, informamos desde o final de dezembro e início de janeiro que não faz mais parte do gabinete do deputado estadual Binho Galinha. Logo que foi deflagrada a operação, o mesmo foi desligado da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)”, diz a nota publicada nas redes sociais do parlamentar.

O homem, de acordo com o Diário Oficial do Legislativo (DOL), foi admitido para a função em fevereiro de 2023, mês em que o deputado foi empossado na Casa Legislativa. Bruno Borges ocupava o cargo de Secretário Parlamentar, de SP-17, com salário de R$ 3.500. Apesar das declarações, até o momento, a exoneração dele não consta no DOL.

Apontando como um dos alvos da operação, a nota afirma que Binho continua exercendo a sua atividade na Casa e segue à disposição da Justiça.

“O deputado estadual Binho Galinha informa ainda que nunca deixou de ir ao seu local de trabalho, o Poder Legislativo da Bahia, tendo cumprido com suas obrigações dentro e fora da Casa. E mais: “Sempre estive à disposição da Justiça, na qual eu confio, e tenho certeza de que tudo será esclarecido”, conclui.

O parlamentar é apontado pela PF como suposto chefe de uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro oriundos de jogo do bicho, agiotagem, entre outras infrações penais.