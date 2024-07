Deputado baiano é ameaçado de morte por pré-candidato de Ibititá

Parlamentar, que já foi prefeito do município, tomou conhecimento sobre o caso após ter recebido um áudio no WhatsApp - Foto: Reprodução | Instagram | @cafubarreto

O deputado estadual Cafu Barreto (PSD) registrou um boletim de ocorrência contra o médico Raul Machado, pré-candidato a vice-prefeito de Ibititá, após ter sido ameaçado de morte pelo profissional de saúde.

O parlamentar, que já foi prefeito do município, tomou conhecimento sobre o caso após ter recebido um áudio no WhatsApp gravado “de terceiros da pessoa de Lindomar”, com a ameaça, conforme relata o documento.

"Se ele não me pagar, vou matar ele em praça pública pra todo mundo vê, vou meter o dedo [...]. Eu tenho 60 anos e ele 40, vamos ver quem viveu mais [...]. E outra coisa: deixei tudo aberto em casa. O que eu tiver é pra gastar pra não deixar nenhum deles vivo”, diz um homem.

A intimidação contra o parlamentar acontece devido a uma cobrança de valores, considerado indevidos, ao pessedista, relacionado a um procedimento hospitalar feito por Machado. Em contrapartida, Cafu negou qualquer tipo de débito. Em nota, o deputado estadual afirma que “confia plenamente no trabalho da Polícia e da Justiça”.

“Mas, como as ameaças envolveram minha família, tive de pedir proteção às forças de segurança pública. A situação é grave, mas eu tenho fé em Deus! Por isso, enquanto a investigação estiver em andamento, vou seguir trabalhando normalmente em prol da Bahia”, disse.

O boletim de ocorrência foi registrado no último dia 12 de junho, às 11h34, na Delegacia Territorial de Irecê, no centro-norte do estado.