Deputado denuncia invasão de outro parlamentar em hospital: “Irresponsável"

Momento em que Diego Castro chega a unidade de saúde em Salvador - Foto: Reprodução

Após o deputado estadual Diego Castro (PL) ir até o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), localizado no bairro do Cabula, em Salvador, na sexta-feira, 7, o parlamentar de oposição Robinson Almeida (PT) classificou a atitude do colega de Assembleia Legislativa como irresponsável.

Castro foi até o setor de hemodiálise quando estava sendo realizada a troca de turnos dos pacientes em tratamento. Sem utilizar equipamentos de proteção, ele foi ao local com sua equipe. Almeida denunciou a invasão e classificou a conduta de Diego Castro como “um ato irresponsável que desrespeita os pacientes, os profissionais de saúde e as normas sanitárias”. O petista reforçou que unidades hospitalares seguem protocolos rígidos para garantir a segurança dos pacientes e que qualquer interferência indevida pode ter consequências graves.

Além da invasão, Diego Castro destratou funcionários e coagiu pacientes durante sua visita. Buscando, a todo custo, um discurso negativo, interrompia depoimentos positivos e pressionava para obter críticas ao serviço. O argumento utilizado foi a falta de ar-condicionado no setor, mas, ao ser informado de que a troca dos aparelhos já estava programada e sob acompanhamento da Vigilância Sanitária, ignorou a explicação e continuou sua tentativa de criar um cenário artificial de crise.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) já solicitou os registros das câmeras de segurança, que comprovam a invasão do deputado e de sua equipe em áreas restritas do hospital, incluindo o setor de hemodiálise, sem cumprir os protocolos exigidos para acesso.

