Olivia Santana denuncia deputado do PL por incitar motim no HGE

Deputada Olivia Santana acusa deputado do PL de incentivar manifestação no HGE - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Uma movimentação articulada pelo deputado estadual Leandro de Jesus (PL) tem gerado preocupação no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. O parlamentar incitou profissionais da unidade a realizarem uma manifestação sob o pretexto de atraso salarial, o que poderia comprometer o atendimento a pacientes. A deputada Olívia Santana (PCdoB) denunciou a atitude irresponsável do parlamentar, destacando que consultou a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) que provou que mantém os pagamentos ao Instituto de Gestão e Humanização (IGH), responsável pela contratação de alguns profissionais, rigorosamente em dia.

“Este mesmo deputado é apoiador do ex-presidente que deixou o povo sem vacina e estimulou o uso de cloroquina na pandemia que matou milhares de pessoas”, afirmou a deputada.

O quinto dia útil do mês, prazo previsto para o pagamento dos salários, é esta sexta-feira (7), e o IGH já programou a quitação da folha. Ainda assim, o deputado promove um discurso inflamado, estimulando uma paralisação sem justificativa concreta.

A deputada Olívia Santana criticou duramente a postura de Leandro de Jesus, destacando que, apesar do papel fiscalizador do Legislativo, não é aceitável que um parlamentar incite paralisações com o intuito de criar factoides políticos.

O episódio levanta questionamentos sobre a real intenção do deputado, visto que a mobilização ocorre sem base na realidade financeira da unidade. A criação de um cenário artificial de crise não apenas desinforma a população, como também pode prejudicar diretamente o atendimento a pacientes que dependem do HGE, um dos principais hospitais públicos do estado.

Interferências

A deputada Olívia Santana também alertou para os riscos que esse tipo de interferência política pode causar nas unidades de saúde. Casos recentes no país demonstram como esse tipo de ação pode resultar em tragédias. Em Felício dos Santos (MG), um vereador invadiu a sala de emergência de uma unidade de saúde, causando tumulto que resultou na morte de um paciente que recebia atendimento crítico. A prefeitura local classificou a entrada do vereador como “abrupta e injustificada”, afirmando que ele cometeu “agressões verbais contra servidores públicos” e “agrediu fisicamente uma servidora no exercício de sua função.”

A postura do parlamentar baiano reforça uma estratégia já conhecida no meio político: gerar instabilidade para atacar adversários, mesmo que isso signifique expor a população a riscos desnecessários. O estímulo à paralisação em um hospital de alta complexidade, como o HGE, coloca em xeque a responsabilidade dos agentes públicos e expõe um uso distorcido da função legislativa para fins eleitoreiros.

Enquanto isso, a Sesab mantém sua prioridade na garantia do pleno funcionamento das unidades de saúde, reforçando que segue cumprindo todos os compromissos com os prestadores de serviço e profissionais do setor. A deputada Olívia Santana ressaltou que não se pode permitir que a saúde pública seja alvo de oportunismo político, colocando em risco a vida de milhares de baianos.

Outro lado

Em resposta, o deputado Leandro de Jesus alegou que, apesar do suposto atraso no pagamento, em nenhum momento foi feita qualquer mobilização de paralisação das atividades dos profissionais, "muito menos greve". O deputado esteve no HGE na noite desta sexta-feira para se reunir com alguns trabalhadores que passaram as queixas sobre a empresa IGH ao seu mandato.

“Se eu entendi bem a nota que a deputada disparou para a imprensa, ela está chamando o trabalhador de mentiroso? Será que ela foi ouvir quem está com o salário atrasado? Será que ela foi procurar aqueles que estão trabalhando normalmente mas que não sabem quando vão poder pagar as suas contas?”, questionou Leandro em nota.

“Eles pagam o salário antigo, que eles já pagavam, e no final do mês eles pagam o complemento. Só que esse tipo de complemento é geralmente pago no último dia do mês. No entanto, esse complemento tem sido pago com atraso. Esse mês em especial, eles ainda não pagaram, era para ser pago no dia 31 de janeiro e não dão nenhuma satisfação”, diz uma pessoa que denunciou a situação ao deputado. “Uma colega nossa foi ao RG ontem, e eles disseram que não tem previsão. Hoje é o quinto dia útil, e não temos previsão de salário”, continuou.