Deputado é flagrado em jogo do Bahia pela Libertadores em Montevidéu

Valmir Assunção comemorou o triunfo tricolor por 1 a 0 no Uruguai - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Valmir Assunção (PT-BA) foi flagrado, na noite desta quarta-feira, 9, pelas câmeras da transmissão oficial da Copa Libertadores da América, em Montevidéu, assistindo ao triunfo do Bahia contra o Nacional, do Uruguai, por 1 a 0.

O parlamentar petista se ausentou das sessões da Câmara dos Deputados, em Brasília, para torcer pelo clube do coração, que venceu pela primeira vez em sua história uma partida de Libertadores no exterior.

“Valmir até me chamou para assistir com ele o jogo lá no Uruguai, mas eu tinha compromissos que não podia faltar ontem. Mas queria estar lá ontem”, confessou ao Portal A TARDE o deputado federal Bacelar (PV), colega do petista na Câmara.

Essa não foi a primeira viagem do tricolor Valmir Assunção para acompanhar jogos do Bahia em 2025. Na primeira partida da fase preliminar da Libertadores, o deputado foi a La Paz, na Bolívia, para assistir ao confronto do Esquadrão contra o The Strongest.