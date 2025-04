Isidório manda recado para Trump em inglês: "Sou o doido da Bahia"

Pastor Isidório - Foto: Câmara dos Deputados

Durante discurso na Câmara dos Deputados, o deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) surpreendeu, nesta quarta-feira,9, ao dar um recado direto para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio à guerra comercial tarifária promovida pelo presidente dos Estados Unidos.

De Trump eu entendo. Sou um doido vindo da Bahia e lutando pela paz mundial. Pastor Sargento Isidório, - deputado federal

Em outro trecho, o deputado criticou as decisões de Donald Trump, comparando seu comportamento ao de líderes de facções. “O mundo inteiro está sobressaltado com o comportamento tirano e semelhante a líder de facções do senhor Donald Trump.”

Isidório ainda disse que a Comissão de Relações Exteriores precisa, com urgência, enviá-lo aos Estados Unidos para orientar Donald Trump a acabar, de uma vez por todas, com a tentativa insana de “tocar fogo no mundo inteiro”, disparou.

Por fim, encerrando o discurso com uma fala em inglês, Pastor Isidório reforçou para Donald Trump que é doido: “I am crazy made in Bahia – Eu sou um louco vindo da Bahia”.

Assista: