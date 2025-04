Alice Portugal detona deputado que desejou morte de Lula

Alice Portugal critica fala de deputado contra Lula - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) criticou, em entrevista ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 9, a fala do deputado Gilvan da Federal (PL-ES), que desejou a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados.

Alice chamou a fala de Gilvan de "criminosa", e defendeu que o caso seja levado ao Conselho de Ética da Casa. A deputada ainda fez duras críticas ao comportamento do colega de parlamento.

"Fala criminosa que precisa ser apreciada pelo Conselho de Ética da Casa, já tem uma representação no Ministério Público Federal. Desejar a morte do presidente da República precisa ser apreciado mais de perto, ainda mais com o teor de ameaça [...] Um absurdo extremamente grave", disparou a deputada.

Anistia

Questionada sobre o possível impacto da fala do deputado bolsonarista nas negociações para o projeto que anistia os envolvidos no atentado do 8 de janeiro, Alice Portugal disse entender que o debate não será contaminado pelo episódio. O perdão aos presos e demais participantes do ato são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Não tem ligação uma coisa com a outra. O problema da anistia é que crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, é um crime que sobe o sarrafo de qualquer pena. Isso não pode ser considerado banal, foi algo extremamente grave. É um desenho do clima que a gente está vivendo", afirmou.

Relembre o caso

Durante a sessão da Comissão de Segurança Pública que discutiu o projeto que veta o uso de armas pela equipe responsável pela proteção do presidente Lula, na terça, 8, o deputado afirmou que, por seu desejo, o chefe do Planalto morreria.

“Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Nem o diabo quer o Lula, por isso que ele está vivendo aí. Superou o câncer. Tomara que ele tenha uma taquicardia, porque nem o diabo quer a desgraça desse presidente que está afundando o país. Quero mais que ele morra mesmo", disse na ocasião.