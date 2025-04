Zé Neto é o novo vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados

Zé Neto tomou posse na terça-feira,8. - Foto: Ricardo Stuckert - fotógrafo oficial do Governo Brasileiro

O deputado federal Zé Neto (PT-BA) foi empossado, na terça-feira, 8, como vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Natural da cidade de Feira de Santana, a115 Km de Salvador, e em seu segundo mandato no Congresso Nacional, ele desempenhará um papel fundamental como um dos principais defensores das agendas governamentais no Parlamento. Além disso, atuará como intermediário nas conversas com outros deputados e com os setores produtivos e sociais do país.

“Assumo essa função de vice-líder na Câmara com a missão de ampliar os diálogos junto à sociedade, o próprio Congresso - Senado e Câmara -, buscando avançar nas pautas prioritárias do nosso governo. Esse momento é muito importante para mim, até porque volto a exercer uma função que, na Bahia, onde fui líder do governo na Assembleia Legislativa por oito anos, pude desempenhar com eficiência e onde, inclusive, aprendi a importância de fazer pontes, principalmente com setores que tinham dificuldade de dialogar, à época, com o nosso governo”, recordou o congressista.

Cenário internacional

O parlamentar ressaltou ainda que o cenário internacional passa por um período conturbado. Resultado das ações implementadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tudo isso, aliado à dinâmica da geopolítica global, que também influencia significativamente as políticas internas do Brasil.

Além disso, ele destacou o avanço da extrema direita, que muitas vezes ignora a política e busca situações que vão contra os interesses do desenvolvimento nacional. Diante disso, o vice-líder considera essa função como crucial e deseja contribuir com diálogo e bom senso, enxergando este como um momento histórico de retomada, crescimento e busca por uma integração harmoniosa do país no cenário econômico, tanto interno quanto externo.

“Que Deus nos ilumine para que possamos entregar à população brasileira e ao Congresso o nosso melhor, para poder, com isso, cuidar melhor também da nossa gente”, completou ele.