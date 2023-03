Deputados do PCdoB reafirmam voto em Aline

Integrante de uma federação com o partido do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o PCdoB está fechado com Aline Peixoto, como era de se esperar.

Além de Bobô, que elogiou Tom Araújo, ainda que tenha declarado voto na ex-primeira-dama, Olívia Santana (PCdoB) e Fabrício Falcão (PCdoB) também conversaram com o Portal A TARDE nesta quarta-feira, 8, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), minutos antes da definição sobre quem vai ficar com a cadeira de conselheira ou conselheiro do TCM.

"Ficou discutido um acerto com a base governista, mas isso não é um indicativo de que o governador manda na Assembleia", afirma Fabrício Falcão. "A casa é independente e cada deputado vota de uma forma", complementa.

Olívia, por sua vez, garantiu que seu voto vai para Aline por conta de uma decisão coletiva. "É a decisão do meu partido. Não votarei jamais em um candidato de outro grupo", comenta Olívia, que durante a manhã, esteve em uma mobilização pelo Dia da Mulher que foi da Lapinha até o Pelourinho.

"Estamos nas ruas reivindicando, mas também celebrando a vitória de Lula contra o governo neofascista de Bolsonaro", disse a deputada.