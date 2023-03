"Ter sido deputado não o qualifica mais", diz Bobô sobre Tom

A minutos da votação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) que definirá quem será a nova ou o novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o deputado estadual da base do governo, Bobô (PCdoB), garantiu que votará na enfermeira e ex-primeira-dama Aline Peixoto.

Leia mais: Líderes na Alba falam sobre expectativas para a eleição do TCM

A votação, que ocorre no plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) nesta quarta-feira, 8, tem a ex-primeira-dama do estado e o ex-deputado Tom Araújo (União Brasil) no páreo.



"Estamos fechados com ela. Os dois candidatos são qualificados, mas Aline é o melhor nome, não por ser mulher", afirmou Bobô em conversa com o Portal A TARDE.

O currículo de Tom Araújo (União Brasil), indicado pelos oposicionistas de Jerônimo Rodrigues (PT), não o faz mais preparado para o cargo de conselheiro do TCM do que Aline, segundo Bobô. "Ter sido deputado estadual não o qualifica mais", opinou o parlamentar do PCdoB, que faz parte de uma federação com o PT e o PV, registrada no ano passado.