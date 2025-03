Elas Lideram: mais de 100 mulheres se inscrevem para curso

Vereadora Isabela Sousa (Cidadania) no púlpito da Câmara Municipal de Salvador - Foto: Divulgação | Câmara Municipal de Salvador

O curso de formação "Elas Lideram" já conta com a inscrição de mais de 100 mulheres que atuam como lideranças comunitárias. A iniciativa, proposta pelo mandato da vereadora Isabela Sousa (Cidadania), tem o intuito de formar novas lideranças femininas para que ocupem cargos de alto escalão no setor público e privado.

As inscrições foram realizadas pela internet e encerraram no último dia 23 de fevereiro. O curso visa desenvolver habilidades de liderança, empoderamento e transformação social em mulheres para que possam atuar em suas comunidades, promovendo mudanças positivas.

Novas lideranças

Ao comentar sobre a saída da agora ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade, do governo Lula, Isabela reforçou a necessidade do surgimento e capacitação de mais lideranças femininas no país, para que não sejam facilmente substituíveis em seus cargos e funções por homens, apenas por mera moeda de troca partidária.

“Me entristece muito qualquer notícia que sinalize uma mulher a menos na política. É por isso que a gente tem trabalhado tanto por mais protagonismo feminino, a exemplo do curso Elas Lideram e do nosso projeto de paridade de gênero em cargos do alto escalão municipal. Não vamos parar”, disse Isabela.

“Eu gostaria, inclusive, que na Câmara Municipal tivesse mais mulheres. E esse programa que o nosso mandato colocou em prática, onde a gente fez as inscrições para que lideranças femininas se inscrevessem, porque, para ter mais vereadoras no futuro, a gente precisa formar mulheres nas bases, nas comunidades. Muitas vezes a gente chega nas comunidades e só se tem homens. Para a minha surpresa e de toda a equipe, em 24h ultrapassamos mais de 100 inscrições, provando que o que falta muitas vezes é oportunidades. Não é que mulheres não tenham interesse, é que faltam espaços para elas se prepararem para ocupar espaços qualificados”, explicou a vereadora.

O curso terá carga horária de 40 horas, divididas entre aulas presenciais e online, e será iniciado a partir do dia 21 de março, no Centro de Cultura da Câmara Municipal.

Isabela é presidente estadual do Cidadania, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres Periféricas na Câmara Municipal, além de vice-presidente da Comissão de Mulheres da Câmara.