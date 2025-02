”Não existe futuro ao lado do PSDB”, diz presidente do Cidadania

Vereadora Isabela Sousa esteve em Brasília para participar da reunião da sigla - Foto: Divulgação | Cidadania

Presidente estadual do Cidadania, vereadora Isabela Sousa, diz acreditar que não há perspectiva de crescimento da sigla ao lado do PSDB, ao comentar sobre o fim da federação com os tucanos.

“Não existe um futuro ao lado do PSDB. Tenho uma excelente relação com Adolfo, com Muniz, mas o momento agora é de fortalecimento do Cidadania”, declarou.

O rompimento da federação entre os dois partidos foi formalizado nesta quarta-feira, 19, após reunião da executiva nacional em Brasília. A decisão final ainda cabe ao diretório nacional do partido.

Já o presidente nacional da legenda, Comte Bittencourt, explicou que o Cidadania vai cumprir os prazos legais para a ruptura, e diz que nutre expectativas para que “o diretório nacional referende essa decisão. O Cidadania começa a trabalhar sua estrutura, visando o próximo período político-eleitoral”.

O diretório nacional se reúne no dia 16 de março para discutir a ruptura da federação. Para Comte, a chancela da direção permitirá que a sigla abra “conversa com os partidos do nosso campo” mirando 2026.

Durante reunião, os representantes do partido se revezaram criticando a federação, que teve como consequência uma "preponderância do PSDB sobre o Cidadania", atrapalhando o crescimento da legenda e levando a redução de sua representação nas câmaras municipais e no Congresso Nacional.