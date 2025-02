Cidadania rompe com o PSDB e anuncia fim da federação

Cidadania se prepara para romper com o PSDB - Foto: Divulgação | Cidadania

O Cidadania formalizou, nesta quarta-feira, 19, a decisão de pôr um fim na federação partidária com o PSDB, iniciada nas eleições de 2022. A resolução foi anunciada após reunião da executiva nacional da sigla, que aconteceu em Brasília.

Presidente nacional do Cidadania, o ex-deputado Comte Bittencourt, defendeu que o partido converse com partidos do mesmo campo político. A decisão, entretanto, precisa passar pelo crivo do Diretório Nacional.

“A partir de hoje, e espero que o Diretório Nacional referende essa decisão, o Cidadania começa a trabalhar sua estrutura, visando o próximo período político-eleitoral”, afirmou Comte Bittencourt.

A ideia é respeitar os prazos legais para o fim da federação, como prevê a legislação. O Cidadania passa por um processo de renovação desde 2019, quando adotou o novo nome e abandonou a nomenclatura 'Partido Popular Socialista (PPS)'. A legenda surgiu nos anos 1990, após romper com o antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB).

O PSDB, que disputou as duas últimas eleições federado ao Cidadania, estuda saídas para 'sobreviver' no cenário político. Entre as alternativas, está a incorporação a uma outra sigla. Uma nova federação também não é descartada.