Em Brasília, Bruno Reis discute financiamento de novos ônibus pelo PAC | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) se reuniu nesta terça-feira, 21, em Brasília, com o secretário nacional de Mobilidade, Denis Andia, para discutir o financiamento para aquisição dos ônibus selecionados pelo Novo PAC para Salvador. Os veículos serão com motorização Euro 6, que são mais modernos e 80% menos poluentes.

A proposta cadastrada pela Prefeitura prevê a aquisição de 300 novos ônibus para ampliar a renovação da frota do sistema de transporte de Salvador. Além disso, outra proposta da capital baiana também foi selecionada pelo Novo PAC para a aquisição de 94 ônibus elétricos.

Leia também

>> Obras do novo PAC promovem melhorias para bairros da Cidade Baixa

>> Terreiros de candomblé de Salvador serão restaurados pelo PAC

>> Com foco no BRT, Prefeitura traça perfil das frotas de ônibus até 2026

A gestão municipal já vem adquirindo ônibus para a frota da cidade, todos com ar condicionado. Além disso, para o BRT, a Prefeitura já vem adquirindo ônibus elétricos. O planejamento é que 30% da frota do modal seja composta por ônibus elétricos.

Os recursos da aquisição dos veículos pelo Novo PAC serão oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na reunião, o prefeito solicitou que esse financiamento seja realizado com a Caixa Econômica Federal e, para agilizar o processo, buscou articular procedimentos legais para viabilizar a aquisição. Neste sentido, no ano passado, foi promulgada a Lei nº 9.771/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa.

“Tivemos um ótimo diálogo com o secretário nacional de Mobilidade, Denis Andia, e apresentamos essa solicitação para agilizar a aquisição dos novos ônibus com tecnologia Euro 6, que é mais sustentável. Isso vai qualificar ainda mais o nosso sistema de transporte público, dando mais conforto à população e reforçando o nosso compromisso com a sustentabilidade ambiental”, salientou o prefeito.

Publicações relacionadas