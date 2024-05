Em meio a impasse, deputado tenta negociar reajuste salarial | A TARDE

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto (PT), está tentando destravar o impasse com os servidores públicos para colocar na pauta de votação o reajuste salarial de 4%, proposto pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Nesta quinta-feira, 23, o petista abriu as portas do seu gabinete para recepcionar as representações das diversas categorias de servidores para tratar sobre o assunto, a fim de que ele seja votado na próxima terça, 28.

Na oportunidade, o parlamentar esclarece que as mesas de negociações permanentes que serão instaladas, a pedido do governador. Os funcionários reivindicam o valor e pedem um percentual de 10%, travando a tramitação da proposta na Casa.

"Estamos discutindo diferenças dentro de um conceito geral. Temos que analisar essas variações. Esse PL que está na pauta é um projeto da linearidade. Eu e nenhum dos colegas, temos legitimidade para alterar o PL e o mesmo teria que ser retirado pelo Executivo para modificações. Não podemos politizar o debate. O meu sentimento é de que há uma boa vontade do governador em tentar administrar esses pontos colocados pelas categorias", prevê.

