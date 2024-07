Em sessão turbulenta, vereadores aprovam LDO 2025

Sessão foi marcada por bate-boca e choros - Foto: YouTube | TV CAM

Em sessão marcada por bate-boca e choro, os vereadores aprovaram, por unanimidade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nos exercícios de 2025-2027, nesta quarta-feira, 19.

Antes de ser disposto em plenário, a proposição cumpriu o rito regimental e foi discutida nas comissões temáticas da Casa, bem como nas Comissões de Orçamento e Finanças (CFOF) e Justiça e Redação Final (CCJ), e em audiências públicas.

Leia também

>> Vereadoras se juntam contra fala machista de Átila do Congo na CMS

>> "Irresponsáveis", diz vereador sobre mulheres que denunciam agressão

O projeto, encaminhado pelo Executivo, teve emendas acatadas por vereadores da base governista e de oposição. Entre eles está o do líder da oposição, Sílvio Humberto (PSB), que apresentou a emenda de combate ao racismo e à LGBTfobia.

“Temos uma sociedade ainda permeada por discriminações direta e indiretas à pessoa de sexualidade e identidade distintas, bem como marcada por racismo em detrimento da cor. Prova disso é o retrato das pessoas em cargos de poder. Dessa forma, fica cada vez mais necessário reforçar as leis já existentes no sentido de garantir a eficácia dos direitos da população, sobretudo no acesso aos serviços públicos”, disse o socialista.