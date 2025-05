Embaixadora da Bulgária cumpre agenda em Salvador

Comitiva da Bulgária teve intensa agenda em Salvador - Foto: Divulgação

Até esta sexta-feira, 25, a embaixadora da Bulgária no Brasil, Bojidara Nikolova Sartchadjieva, cumpre uma agenda extensa em Salvador, em uma missão focada no fortalecimento das relações comerciais e na exploração de novas oportunidades de negócios entre a Bahia e a Bulgária.

A agenda da embaixadora foi articulada por Zilan Costa e Silva, vice-presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB). Desde 2024, o vice-presidente da ACB tem intermediado negociações comerciais entre a Bahia e a Bulgária.

Além da embaixadora, a comitiva foi formada por representantes de diversos setores da Bulgária: Kolyu Petkov Kolev, Stuart John Piketh, Hristo Georgiev Krousarski,Renato Russeff Prado - cônsul geral, Milena Mitkova Mincheva e Daniela Todorova Kolova.

A programação da visita, que se iniciou no dia 22 de abril, incluiu importantes encontros com representantes de diversos setores. A embaixadora se reuniu com o Superintendente de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), José Acácio, para discutir o cenário econômico local e as potencialidades de cooperação.

No dia 23, a comitiva búlgara visitou o Centro Industrial de Aratu (CIMATEC), onde ficaram impressionados com a infraestrutura e o potencial de inovação, sinalizando a possibilidade de futuras parcerias tecnológicas. À tarde, houve uma apresentação da empresa búlgara Stroyproject na sede da Prefeitura de Salvador, no departamento de Defesa Civil, com a possível participação de representantes do Escritório de Relações Internacionais, explorando oportunidades de colaboração na área de infraestrutura e segurança. À noite, a embaixadora prestigiou a cerimônia de posse da nova diretoria da Federação Nacional das Juntas Comerciais (FENAJU), realizada na sede da ACB.

Embaixadora da Bulgária no Brasil, Bojidara Nikolova Sartchadjieva, entre as baianas | Foto: Divulgação

A agenda desta quinta-feira, 24, contou com uma reunião na secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Salvador, com Mila Paes, para debater estratégias de atração de investimentos e o desenvolvimento de projetos conjuntos. Na parte da tarde, a Sartchadjieva participou do lançamento do programa de transição energética do estado e também realizou uma apresentação da Stroyproject na Secretaria do Meio Ambiente do Governo da Bahia, focando em possíveis parcerias em projetos sustentáveis.

Para Zilan Costa e Silva, a visita da embaixadora representa um passo importante para intensificar o intercâmbio comercial entre a Bahia e o mercado internacional. "Acreditamos que a Bahia possui um grande potencial a ser explorado no cenário global, e a ACB tem trabalhado ativamente para criar pontes e facilitar essas conexões", afirmou o vice-presidente. Ele ressaltou ainda a excelente receptividade da Embaixadora e sua comitiva em Salvador, bem como o interesse demonstrado nas oportunidades de parceria.

A programação da visita se encerra com uma reunião na Federação das Indústrias da Bahia (FIEB). A expectativa é que os encontros realizados durante a semana frutifiquem em acordos e iniciativas que impulsionem o desenvolvimento econômico e a cooperação entre a Bahia e a Bulgária.