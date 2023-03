Eures Ribeiro declara voto em Aline e mira prefeitura de Barreiras

Apesar do voto secreto, o deputado estadual Eures Ribeiro (PSD) confirmou que apoiará Aline Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), na disputa pela vaga para o Conselho do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A votação, que ocorre no plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) nesta quarta-feira, 8, tem a ex-primeira-dama do estado e o ex-deputado Tom Araújo (União Brasil) no páreo.

"Meu voto é em Aline, pois creio que está preparada e vai fazer um grande trabalho no TCM-BA", disse.

Eures comentou ainda a possibilidade de disputar a prefeitura de Barreiras, oeste da Bahia no próximo pleito eleitoral em 2024.

"Estamos discutindo essa possibilidade, pois é possível que eu dispute sim a prefeitura. Para isso preciso discutir com o partido e com a classe política", finalizou.