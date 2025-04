Ex-prefeito de Santo Estevão, Rogério Costa assume direção da URBIS

Ex-prefeito de Santo Estevão, Rogério Costa, e governador Jerônimo (PT) - Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Santo Estevão, Rogério Costa (PT), assumiu a direção da URBIS – Habitação e Urbanização da Bahia S/A, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento da Bahia (SEDUR).

A nomeação do novo gestor aconteceu na última terça-feira, 13, feita pela governador Jerônimo Rodrigues (PT). Ao assumir o órgão, Rogério diz que continuará se dedicando para fortalecer as políticas de habitação e urbanização no estado.

“Recebo essa missão com muita responsabilidade e disposição para continuar contribuindo com o desenvolvimento da nossa Bahia.”, disse.

Com três mandatos como prefeito de Santo Estêvão, Rogério é reconhecido por sua gestão participativa e pelo investimento em infraestrutura e melhoria da qualidade de vida da população. Ao longo de sua carreira pública, construiu boas relações políticas, o que tem contribuído diretamente para conquistas importantes para sua cidade e região.

Uma das vitórias mais recentes foi a conquista do campus do IFBaiano para Santo Estêvão. A articulação para a chegada da instituição federal foi resultado do esforço conjunto com lideranças estaduais e federais, refletindo a capacidade de diálogo e influência política de Rogério.